1,4 km dây cáp ngầm bị trộm 'rút ruột' trong đêm ở TP Huế

Phòng Cảnh sát hình sự Công an TP Huế vừa có văn bản gửi Ban Quản lý Dự án (QLDA) Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị TP Huế thông báo tiến độ điều tra vụ án trộm cắp tài sản dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An.

Theo đó, ngày 9/6, Phòng cảnh sát Hình sự Công an TP Huế nhận được công văn của Ban QLDA Đầu tư xây dựng và Phát triển đô thị thành phố Huế, về việc quan tâm cung cấp tiến trình kết quả điều tra vụ trộm cắp dây cáp điện ngầm chiếu sáng tại dải phân cách tuyến đường Phú Mỹ - Thuận An thuộc xã Phú An (huyện Phú Vang, TP Huế). Từ đó, có cơ sở đề xuất cơ quan có thẩm quyền khôi phục nguyên trạng dây cáp điện ngầm nói trên.

Theo văn bản của Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế, khi tiếp nhận đơn trình báo ngày 24/1, Cơ quan CSĐT Công an huyện Phú Vang (cũ) thực hiện các bước điều tra xác minh nguồn tin vụ việc trộm cắp tài sản. Ngày 28/2, vụ việc được bàn giao cho Phòng Cảnh sát Hình sự Công an TP Huế thụ lý do giải thể Công an cấp huyện.