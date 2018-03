Sau tiếng nổ lớn, ngọn lửa nhanh chóng bùng phát dữ dội bao trùm và thiêu rụi khu nhà xưởng rộng 5.000 m2. Khoảng 14h ngày 24/5, hỏa hoạn đã xảy ra tại công ty TNHH Vĩnh Phát (chuyên sản xuất đồ gỗ xuất khẩu), xã Vĩnh Phú, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương. Nỗ lực chữa cháy của lực lượng PCCC trong biển lửa. Theo nhiều người dân xung quanh, trước khi phát hỏa có một tiếng nổ lớn phát ra. Ít phút sau nhiều người dân thấy cột khói đen ngòm bốc cao hàng chục mét. Một số công nhân cho biết, sau ít phút xảy ra cháy, ngọn lửa nhanh chóng bao trùm khu nhà xưởng. Mọi nỗ lực dập lửa của lực lượng bảo vệ và công nhân tại đây đều không có hiệu quả do khu nhà xưởng chứa nhiều nguyên liệu dễ cháy như: gỗ, hóa chất, keo, mút xốp, nệm lót ghế… Hơn 100 công nhân đang làm việc bỏ chạy toán loạn ra ngoài để lánh nạn. Vụ cháy gây ách tắc giao thông nghiêm trọng. Nhận được tin báo, lực lượng PCCC đã có mặt và huy động gần 16 xe chuyên dụng cùng 60 lính cứu hỏa tham gia chữa cháy. Tuy nhiên, do đám cháy quá lớn, mọi cố gắng chỉ khống chế cho ngọn lửa không cháy lan ra các vùng bên cạnh chứ không cứu được 2 khu nhà xưởng rộng 5.000 m2. Đến 17h cùng ngày, ngọn lửa mới cơ bản được khống chế nhưng khu nhà xưởng bị sụp đổ hoàn toàn. Thiệt hại vụ cháy tuy không gây thương vong về người nhưng nhiều máy móc, thiết bị, nguyên liệu và nhiều lô hàng các sản phẩm gỗ chuẩn bị xuất khẩu đã bị hỏa hoạn thiêu rụi. Ước tính thiệt hại của vụ cháy lên đến nhiều tỷ đồng. Toàn bộ khu xưởng đã trở thành đống đổ nát sau hỏa hoạn. Do khu vực cháy ở ngay một giao lộ có đông phương tiện qua lại cộng với việc di chuyển bớt đồ vật dễ cháy ra bên ngoài đã làm giao thông trong khu vực bị ách tắc nghiêm trọng. Phải mất hơn một giờ, lực lượng chức năng mới giải tỏa, tạo điều kiện thuận lợi cho phương tiện ra vào tham gia chữa cháy. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng xác minh, làm rõ nguyên nhân. Bài và ảnh: Tuệ Mẫn