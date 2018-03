Kết thúc vòng bán kết đầy khắc nghiệt, 10 thí sinh nữ và 10 thí sinh nam xuất sắt nhất đã chinh phục 6 vị giám khảo và giành tấm vé vào vòng chung kết: Phạm Thị Ngọc Anh, Nguyễn Lan Anh, Nguyễn Thị Mỹ Linh, Nguyễn Ngọc Tiên, Tăng Phi Phụng, Trần Ngọc Thùy Vân, Triệu Hồng Vân, Đoàn Vũ Minh Tú, Phạm Gia Hân, Hoàng Mỹ An; và Nguyễn Đoàn Minh Trường, Nguyễn Vũ Hoàng Minh, Nguyễn Ngọc Thịnh, Thái Ngọc Tuấn, Hoàng Thái Sơn, Phạm Bảo Long, Dương Đình Hải, Phạm Thế Chung, Hoàng Chí Thanh, Đặng Đình Lộc.

Top 20 thí sinh Thử thách cùng bước nhảy

Nếu như ở mùa 1, các thí sinh phải tranh tài loại người ngay từ đêm đầu tiên thì sang đến mùa hai, Top 20 sẽ có một đêm biểu diễn ra mắt khán giả. Là đêm diễn không loại người nên các thí sinh sẽ có thêm thời gian để giới thiệu đến khán giả “tôi là ai?” trước khi bước vào giai đoạn tranh tài cho ngôi vị “Vũ công được yêu thích nhất”.

Tất cả các tiết mục trong đêm “Gặp gỡ Top 20” đều là biểu diễn nhóm. Dựa vào thể loại sở trường của từng cá nhân, BTC chia các thí sinh thành các nhóm biểu diễn thế mạnh của mình như múa đương đại, jazz, hiphop và dancesport, do Tuyết Minh, John Huy Trần, Quỳnh Lan, Việt Max – Hà Lê, Đạt Minh, Hoàng Khải, Y Thanh biên đạo. Đan xen giữa các tiết mục là những đoạn clip kể lại cuộc hành trình đến vòng chung kết của từng thí sinh.

10 thí sinh nam

Trong khi Ngọc Tuấn, Thái Sơn, Mỹ Linh, Phi Phụng sẽ phối hợp đồng đều trong bài múa đương đại “Tình và Bạn” dưới sự hướng dẫn của biên đạo múa Đạt Minh trong ca khúc quen thuộc “Wishing you were here” thì Minh Trường, Mỹ An, Bảo Long sẽ làm nóng khán phòng với điệu Samba sôi động do Hoàng Khải biên đạo trên nền nhạc ca khúc “Run the show”.

Cuộc rượt đuổi giữa chàng thợ săn và 2 loài chim quý sẽ được thể hiện cách điệu qua tài năng ballet của Thế Chung, Gia Hân, Minh Tú dưới sự hướng dẫn của Quỳnh Lan. Khán giả sẽ có cơ hội trở về không khí cổ điển của những năm 1920 trong bài jazz trên nền nhạc phim “The Great Gatsby – Crazy in love” do 3 cô gái xinh đẹp Ngọc Tiên, Thùy Vân, Hồng Vân thể hiện. Bài múa được biên đạo bởi ca sĩ – biên đạo múa Y Thanh.

Top 10 thí sinh nữ

Cùng với đó, 3 cá tính nổi trội Lan Anh, Đình Hải và Ngọc Thịnh sẽ mang đến tiết mục hiphop do Việt Max – Hà Lê biên đạo. Đình Lộc, Chí Thanh, Hoàng Minh, Ngọc Anh sẽ phát huy sở trường lộn, bay người trên không trong bài múa đương đại mang chủ đề rất lạ “Nữ hoàng kiến” do John Huy hướng dẫn.

Khác với mùa một, tiêu chí loại thí sinh sẽ nghiêm khắc và khó khăn hơn trong mùa hai dựa trên phần biểu diễn trong các đêm diễn trước, khả năng solo qua thử thách quyết định 30 giây, và lấy ý kiến từ các biên đạo hướng dẫn luyện tập. Mỗi tuần có một hoặc hai giám khảo khách mời đồng hành cùng hai giám khảo chính (Chí Anh và Tuyết Minh). Trong mùa hai, ngoài Ngô Thanh Vân, Đoan Trang thì Thu Minh và Hoài Linh cũng góp mặt trong vị trí này.

Biên đạo John Huy Trần và quán quân mùa đầu tiên Lâm Vinh Hải

8 đêm công bố kết quả được phát sóng vào lúc 21h kể từ ngày 29/9/2013 trên kênh HTV7, HN1, CVTV1, DRT1, Giải Trí TV, 22h trên YanTV. Đêm Gala trao giải được phát sóng lúc 21 giờ thứ bảy, ngày 30/11/2013, sau đó sẽ là tập tổng kết chương trình./.

Kim Dung ảnh BTC cung cấp

VietBao.vn