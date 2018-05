Tóm tắt vụ việc: *Ngày 10-4, VPF gửi văn bản cho Ban Trọng tài VFF đề xuất hoán đổi trọng tài bắt chính trong 2 trận có Hải Phòng thi đấu ở vòng 5 và 6. Theo VPF lý giải, trận Hải Phòng - Quảng Nam (vòng 5) có tính chất phức tạp nên đề nghị để trọng tài Ngô Duy Lân bắt. Tuy nhiên Ban Trọng tài VPF đã bác đề xuất này. *Ngày 7-5, tức một ngày sau vụ trọng tài Nguyễn Văn Kiển thổi oan 11m cho HAGL trên sân Nha Trang, VPF có công văn gửi Ban Trọng tài, trong đó thống kê có 2 trọng tài và 1 giám sát là ông Dương Văn Hiền mắc nhiều sai sót nên đề nghị thôi mời 3 ngày này làm nhiệm vụ. Mâu thuẫn giữa ông Hùng và ông Hiền diễn ra âm ỷ trong thời gian dài và lên tới đỉnh điểm bằng cuộc cãi vã, dọa đánh tại cuộc họp hòa giải hôm 18-5 *Ngày 8-5, ông Hiền cho biết công văn của VPF đã xúc phạm tới danh dự bản thân và vượt quyền. Ông Hiền cho rằng ông Hùng vì "cay cú" vụ áp đặt phân công trọng tài không thành nên mới dùng việc thôi mời làm nhiệm vụ "trả đũa" vì 7 vòng đấu trước đó ông Hiền vẫn làm giám sát mà không bị VPF tuýt còi hay ý kiến gì. Ông Hiền khẳng định với thẩm quyền Phó ban Trọng tài sẽ tiếp tục tự phân công mình làm giám sát. Cũng trong ngày 8-5, VFF chủ trì cuộc họp "hòa giải" giữa ông Hiền và VPF. Sau cuộc họp, ông Hiền cho biết Chủ tịch VPF Trần Anh Tú đã phải xin lỗi mình vì công văn vượt quyền song muốn VPF phải xin lỗi công khai. Ngược lại, ông Tú cho biết không có chuyện xin lỗi và VPF vẫn bảo lưu quyết định thôi mời Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền làm giám sát vì như thế là "vừa đá bóng, vừa thổi còi". *Ngày 10-5, trước mâu thuẫn ngày một căng thẳng, Chủ tịch VFF Lê Hùng Dũng đã ký công văn yêu cầu chấn chỉnh công tác trọng tài, trong đó đề nghị Trưởng, phó ban Trọng tài không được tham gia làm giám sát. Sau công văn này, ông Hiền tự rút tên và thay đổi lại danh sách giám sát đã phân công trước đó nhưng tiếp tục có những phát biểu mang tính tố cáo VPF trên báo chí. *Ngày 15-5, Ban Kiểm tra VFF chủ trì cuộc họp xác minh việc Phó ban Trọng tài Dương Văn Hiền lên báo tố cáo Công ty VPF can thiệp vào phân công trọng tài, đồng thời tố cáo Phó chủ tịch VPF Trần Mạnh Hùng áp đặt phân công trọng tài trong một số trận đấu có CLB Hải Phòng (do ông Hùng làm chủ tịch) thi đấu, khi không được chấp thuận đã có tin nhắn đe dọa, gây hấn. Cuối cuộc họp, ông Hiền thừa nhận thông tin ông Hùng nhắn tin đe dọa là không chính xác và cho biết sẽ làm việc với ba tờ báo đăng tin này để đính chính. Ông Hùng yêu cầu phải ghi chi tiết này vào biên bản cuộc họp vì cho đó là chuyện danh dự. Ông Hiền cũng cho rằng mình trọng danh dự nên yêu cầu biên bản ghi lại chi tiết ông Hùng đe dọa mình ngay đầu cuộc họp, với câu nói: "Mày có tin tao cho đàn em tới tận nhà xử mày không?". Đề nghị này cùng việc ông Hiền cho biết đã ghi âm làm bằng chứng khiến ông Hùng nổi điên, xưng hô "mày-tao" rồi liên tục chửi tục, đòi đánh ông Hiền ngay giữa cuộc họp khiến các đại biểu khác phải lao vào can ngăn. *Những diễn biến trên được một thành viên dự họp ghi âm một cách có chủ đích, sau đó đoạn ghi âm có thời lượng gần 7 phút lan truyền trên mạng xã hội từ tối 18-5, gây bức xúc dư luận.