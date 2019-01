Tuy nhiên, họ lại là tập thể được ngợi khen về tinh thần của một đội bóng vượt qua chiến tranh bom đạn để có mặt ở Asian Cup.

Đội Yemen từng gây sốt trên mạng khi tháng 8-2018, một đoạn video đề cập về đội bóng này thi đấu với cảnh chỉ có ba khán giả và một bình luận viên ngồi trên ghế nhựa đặt ngoài đường biên. Đó là bốn người dũng cảm nhất cùng đội bóng đang thi đấu trên sân vì phía trên đầu họ và sân bóng là những chiếc tên lửa lóe sáng bay vụt qua. Có nghĩa là họ đá bóng lẫn thưởng thức bóng đá mà cái chết cận kề nhưng vẫn mặc kệ không bận tâm. Đó là cảnh tượng thường diễn ra ở Yemen suốt bốn năm qua kể từ khi cuộc nội chiến ở đất nước này xảy ra.

Hình ảnh trẻ em Yemen đá bóng giữa sự đổ nát của chiến tranh được lan truyền đi khắp thế giới. Ảnh: GETTY IMAGES

Đỉnh điểm những cuộc khủng hoảng ở Yemen biến thành nội chiến kể từ năm 2015 và cũng kể từ đó, giải vô địch Yemen không thể tổ chức nhưng vẫn không làm các cầu thủ yêu và mê bóng đá Yemen chùn chân. Dù FIFA ra lệnh cấm thực hiện các hoạt động bóng đá tại Yemen vì lý do an ninh, an toàn khiến sau đó hàng chục sân vận động bị trưng dụng làm căn cứ quân sự nhưng đội tuyển Yemen thì vẫn không “chết”.

Đó cũng là lý do vì sao Yemen không có mặt ở World Cup 2018 nhưng họ vẫn được nhắc đến bởi các CĐV Iran giương cao khẩu hiệu kêu gọi hòa bình: “Hãy dừng chiến tranh ở Yemen!”.

Bóng đá ở Yemen bị FIFA cấm nhưng người dân và cầu thủ Yemen vẫn sống và đá bóng giữa làn bom đạn. Yemen không có giải vô địch quốc gia nhưng vẫn có đội tuyển và họ chọn Doha của Qatar làm sân nhà. Từ cái sân nhà tạm đấy họ tạo nên kỳ tích đặc biệt với chiến thắng 2-1 trước Nepal và lần đầu tiên góp mặt ở đấu trường Asian Cup.

Đây cũng là lý do vì sao Yemen qua hai lượt trận thua đậm Iran 0-5 và Iraq 0-3 nhưng họ vẫn được xem là đội bóng đáng khâm phục. Họ không hay nhưng ý chí, tinh thần và sức chiến đấu thì đúng là tuyệt vời. Cũng cần biết ở vòng loại họ phải đi xe buýt từ quê nhà qua Doha, Qatar với chặng đường hơn 2.000 km, mất 16 giờ di chuyển và nhiều trận làm khách cũng phải đi bằng xe buýt chứ không biết đến máy bay hay chuyên cơ.

Đêm qua, thầy trò HLV Park Hang-seo vốn nổi tiếng là một đội bóng giàu ý chí và nghị lực nhưng khi gặp Yemen thì chính các cầu thủ Việt Nam đã học thêm bài học đi lên từ khó khăn cùng niềm đam mê bóng đá.

VietBao.vn