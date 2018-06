Nghe bài hát chính thức World Cup 2018.

Color bài hát World Cup chính thức năm nay, vẫn mang âm hưởng sôi động thường thấy giống với những bài hát World Cup ở những kỳ trước. Bài hát được nam ca sĩ 28 tuổi Jason Derulo sáng tác và trình bày.

Khi hỏi về cảm hứng sáng tác ra ca khúc chính thức cho World Cup 2018, Jason Derulo chia sẻ: “Sau nhiều năm đi khắp nơi trên thế giới, tôi tiếp thu được nhiều cái đẹp từ nhiều nền văn hóa khác nhau. Tôi mong muốn đưa những nền văn hóa này đến những người hâm mộ bóng đá”.

Bài hát Color được nhiều người hưởng ứng với ca từ ý nghĩa.

Nội dung của bài hát mong muốn hướng đến sự hòa hợp về nền văn hóa giữa các dân tộc trên thế giới. Đây cũng là thông điệp mà FIFA muốn hướng đến ở World Cup 2018 năm nay. Đánh giá về bài hát Color, trang Goal nhận xét: “Bài hát có thông điệp rõ ràng, nắm lấy sự đa dạng từ các nền văn hóa thúc đẩy sự đoàn kết giữa các dân tộc”.

Bài hát Color được nam ca sĩ đăng tải trên trang Youtube cá nhân vào ngày 11-4, đến nay bài hát đã có hơn 28 triệu lượt view.

Poster của bài hát Live It Up.

Bên cạnh đó nước chủ nhà Nga cũng có bài hát riêng mang tên Đội 2018, do chính hai ca sĩ cây nhà lá vườn thực hiện đó là nữ ca sĩ Polina Gagarina

và nam ca sĩ Egor Krid . Nội dung của bài hát không chỉ gắn kết 11 cầu thủ trên sân, bên cạnh đó cũng gửi đến mọi người thông điệp mọi người đến với nhau để tạo nên sức mạnh và tình yêu thương.

Trái lại hai bài hát trên được nhiều người hưởng ứng thì ca khúc thứ hai được FIFA lựa chọn có tên Live it up lại chịu nhiều gạch đá từ người hâm mộ. Lý do bài hát được trình bày bởi ngôi sao hạng A Hollywood Will Smith cùng với Nicky Jam và Era Istrefi bởi bài hát không mang lại hứng khởi cho người nghe mặc dù bài hát được kết hợp với giai điệu sôi động của nhạc điện tử.

Một cảnh trong bài hát ‘Đội 2018’.

Nhiều cư dân mạng yêu cầu FIFA nên đổi bài hát Live It Up bằng một bài khác do ca sĩ Shakira trình bày. Shakira là vợ của trung vệ Gerard Pique, gương mặt quá quen thuộc tại các mùa World Cup trong màu áo đội tuyển Tây Ban Nha.

