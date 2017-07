Tất cả 27 thành viên, bao gồm 2 cầu thủ mới được triệu tập bổ sung là Văn Kiên, Tiến Dụng, cũng đã tập trung đầy đủ. Sự vắng mặt duy nhất trong đội hình U22 Việt Nam thời điểm hiện tại là tiền vệ Lương Xuân Trường, đang thi đấu ở Hàn Quốc.

Do bận thi đấu nốt một vòng đấu nữa với Gangwon nên cầu thủ người Tuyên Quang được phép hội quân muộn so với các đồng đội. Theo kế hoạch, phải đến ngày 11-7, tức là muộn 1 tuần so với đồng đội, Xuân Trường mới về nước để tập trung. Tiền vệ này sẽ từ Hàn Quốc về TP HCM tập luyện cùng toàn đội, chuẩn bị cho vòng loại U23 châu Á. Sau khi kết thúc các trận đấu tại vòng loại U23 châu Á, Xuân Trường sẽ sang Hàn Quốc để tiếp tục thi đấu ở K-League, trước khi hội quân muộn cùng U22 Việt Nam trong chuyến tập huấn cuối cùng tại xứ sở kim chi và lên đường sang Malaysia tham dự SEA Games 2017.

U22 Việt Nam tập thể lực vào chiều 4-7

Mới đây, tiền vệ này được ra sân trận đấu chính thức đầu tiên tại K-League trong màu áo của Gangwon. Xuân Trường chơi 66 phút, dù chưa thể hiện được nhiều nhưng đó là tín hiệu vui cho tiền vệ này trong thời gian sắp tới.

Theo kế hoạch, U22 Việt Nam có buổi tập đầu tiên vào sáng 4-7. Tuy nhiên, buổi tập này đã bị HLV Hữu Thắng hủy phút cuối, ông cho các học trò xem lại một số băng hình ở những trận đấu gần nhất của đội. Chiều cùng ngày, toàn đội mới chính thức bước vào tập luyện.

