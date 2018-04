Video tốc độ "xé gió tạo cuồng phong" của chú ngựa 16 triệu USD

https://video.24h.com.vn/upload/2-2018/videoclip/2018-04-26/1524736722-green_monkey.mp4

The Green Monkey sinh vào năm 2004 tại Mỹ là một trong 5 chú ngựa nổi tiếng nhất thế giới. Chú ngựa tên như một con khỉ này từng được mua với giá 16 triệu USD (năm 2006), đứng thứ 5 trong danh sách ngựa đắt nhất thế giới.

Siêu ngựa 16 triệu USD - The Monkey Green

The Monkey Green thuộc giống ngựa đua thuần chủng Thoroughbred, vào ngày 15 tháng 9 năm 2007, The Green Monkey ra mắt trong một cuộc đua đầu tiên ở Belmont Park ở Elmont, New York. Tiếp đó chú ngựa đua lần 2 tại Belmont Park vào ngày 13 tháng 10 và giành vị trí thứ tư chung cuộc.

The Monkey Green từng đạt tốc độ tối đa lên tới 51km/h, chú ngựa làm những người yêu thích bộ môn đua ngựa "chết mê chết mệt", chú ngựa được đấu giá vào năm 2006 với số tiền 16 triệu USD (khoảng 365 tỷ VNĐ).

Monkey Green "giải nghệ" vào 12/2/2008, dù không giành được chức vô địch nào nhưng thế hệ sau của The Green Monkey mới thực sự là điều mà người chủ chú ngựa cần.

Top 5 con ngựa đắt nhất lịch sử 5. The Green Monkey – 16 triệu USD. 4. Annihilator – 19 triệu USD. 3. Moorlands Totilas – 21 triệu USD. 2. Shareef Dancer – 40 triệu USD. 1. Fusaichi Pegasus – 70 triệu USD.

Nếu có ở ngày hôm nay, không rõ ngựa Xích Thố sẽ được định giá bao nhiêu tiền.

VietBao.vn