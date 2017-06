Lịch thi đấu của ĐTVN ở vòng loại Asian Cup 2019 21h00 ngày 28/3/2017: Afghanistan 1-1 Việt Nam 19h00 13/6/2017: Việt Nam vs Jordan Ngày 5/9/2017: Campuchia vs Việt Nam Ngày 10/10/2017: Việt Nam vs Campuchia Ngày 14/11/2017: Việt Nam vs Afghanistan Ngày 27/3/2018: Jordan vs Việt Nam