Những giấc mơ vẫn chưa khép lại với U23 Việt Nam. Sau Australia, Iraq, U23 Qatar trở thành nạn nhân kế tiếp của “Những ngôi sao vàng”. U23 Việt Nam đã vượt qua tất cả để trở thành đại diện đầu tiên có mặt ở trận chung kết Giải U23 châu Á 2018. Chiến công quả cảm của U23 Việt Nam xứng đáng ghi danh sử sách như một trong những cột mốc kỳ vĩ nhất của giải đấu mang tầm vóc châu lục này.

Không còn nhiều mỹ từ để nói về hành trình của U23 Việt Nam tại VCK U23 châu Á 2018, bởi có quá nhiều điều thần kỳ đã xảy ra. Vượt qua vòng bảng “tử thần”, vượt qua tứ kết với đối thủ là U23 Iraq vốn được đánh giá cao, rồi tới chiều tối 23/1, khi tuyển thủ Văn Thanh lạnh lùng sút tung lưới Qatar một đối thủ được đánh giá trên tầm, đưa U23 Việt Nam vào chung kết, người hâm mộ đã gần như “cạn lời” trước những điều kỳ diệu mà đoàn quân áo đỏ đã làm được.

Sau khi xuất sắc hạ gục U23 Qatar, bình luận viên Tạ Biên Cương nhiều lần hô lên "Không thể tin nổi". Ngay bản thân Công Phượng cũng phải thốt lên câu nói ấy khi đang cùng đồng đội ăn mừng sau chiến thắng tại phòng thay đồ. Và chắc hẳn đó cũng là cảm giác của tất cả những ai yêu mến và chứng kiến những bước tiến vượt bậc của U23 Việt Nam tại VCK U23 Châu Á.

Sức mạnh nào là của Việt Nam? Đối thủ sẽ không bao giờ tìm được câu trả lời, bởi trong gian khó, trong thế bất lợi và cả sự gây ức chế về tâm lý, rồi máu đã chảy,... nhưng các chàng trai U23 Việt Nam vẫn không lùi bước. Trái lại, họ thậm chí còn kiên cường, bùng cháy hơn.

Người ta không còn nhắc tới hai từ may mắn khi nói về chiến thắng của U23 Việt Nam trước U23 Qatar. Làm sao có thể nói là may mắn khi một đội bóng được đánh giá chiếu dưới lại lần lượt vượt qua vòng bảng, vòng tứ kết và bán kết để bước vào chung kết một cách đĩnh đạc. Nước mắt mừng vui nhường chỗ cho niềm kiêu hãnh. Không còn cảm giác chúng ta đã hòa may Syria hay run rẩy đến vỡ òa trước chiến công lẫy lững trước Iraq mà là một cảm giác thán phục.

U23 Việt Nam đã thắp lên tinh thần niềm tin chiến thắng, một sức mạnh khủng khiếp, đủ để hàng triệu trái tim Việt Nam thấy bình tĩnh đến lạ thường, rằng không có gì ngăn cản nổi chúng ta bước tiếp! Những chiến binh quả cảm ấy đã biến bất lợi thành vũ khí để xông pha, để những nỗi lo của triệu người Việt Nam chúng ta thành niềm vui, niềm hạnh phúc không gì đong đếm được. U23 Việt Nam vỡ òa trên sân, nước mắt tuôn rơi, triệu trái tim khóc nghẹn... U23 Việt Nam không chỉ là niềm tự hào của người Việt Nam mà còn là niềm tự hào của Đông Nam Á, là đại diện của Đông Nam Á. U23 Việt Nam đã chạm vào trái tim của hàng triệu người hâm mộ.

Sau trận thắng lịch sử trước U23 Qatar, HLV Park Hang-seo đang mong muốn các học trò “quẳng gánh vui đi mà lo đá”, tập trung cho trận chung kết sẽ diễn ra vào 15h thứ Bảy, 27/1. Đối thủ của U23 Việt Nam chính là Uzbekistan đội bóng đã từng đánh bại chúng ta cách đây không lâu. Và hẳn “Ngài ngủ gật” vẫn chưa thể quên những bài học bổ ích để đưa ra những đấu pháp hợp lý để giành một kết quả có lợi trong trận chung kết sắp tới.

Đội trưởng Xuân Trường U23 Việt Nam đã trả lời phỏng vấn: “U23 Việt Nam không có những ngôi sao. Ngôi sao duy nhất chúng tôi có chính là ở bên ngực trái của mình”. Vâng, chiều ngày 27/1 tới đây, chúng ta hãy cùng chúc cho ngôi sao vàng tiếp tục tỏa sáng trong trận Chung kết U23 Châu Á, và đừng quên cổ vũ cho các chiến binh của chúng ta trên MobileTV bạn nhé.

