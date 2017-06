Tại lượt trận lượt về của vòng tứ kết, đã không có bất ngờ nào xảy ra khi những đội bóng giành chiến thắng ở lượt đi đã không để tuột lợi thế đó khi lần lượt SHB Đà Nẵng, Quảng Nam, Sông Lam Nghệ An và Becamex Bình Dương đều ghi tên mình vào vòng bốn đội mạnh nhất.

Cặp đấu đáng chờ đợi nhất tại vòng tứ kết là cuộc chạm trán giữa SHB Đà Nẵng và Than Quảng Ninh. Dù vậy với thất bại 0-3 từ lượt đi, đội bóng đất mỏ không có nhiều hy vọng lật ngược tình thế, đặc biệt là khi họ phải làm khách trên sân Hòa Xuân của SHB Đà Nẵng. Đội khách có bàn thắng sớm trên chấm 11 m ngay phút thứ chín do công của tiền đạo Patio Tambwe, tuy nhiên Đỗ Merlo đã dập tắt mọi hy vọng lội ngược dòng của nhà đương kim vô địch với pha dứt điểm cận thành quân bình tỷ số chỉ ba phút sau đó. Hòa 1-1 và chịu thất bại với tổng tỷ số 1-4, Than Quảng Ninh chính thức trở thành cựu vương của Cúp Quốc gia, đấu trường mà hơn 10 năm qua chưa đội bóng nào bảo vệ thành công chức vô địch sau khi đã lên ngôi ở mùa giải trước đó.

Đối thủ của thầy trò HLV Lê Huỳnh Đức tại vòng bán kết sẽ là Quảng Nam, sau khi đội chủ sân Tam Kỳ giành chiến thắng nhẹ nhàng 3-0 trước XSKT Cần Thơ. Đội bóng miền tây buộc phải dồn sức cho cuộc chiến trụ hạng tại V-League sẽ khởi tranh trở lại vào cuối tuần này, nên khá dễ hiểu khi họ chơi cầm chừng và để đội chủ nhà dễ dàng có được ba bàn thắng lần lượt do công của Thanh Trung, Anh Tuấn và Minh Tuấn ở các phút 23, 26 và 45. Đại thắng 6-1 sau hai lượt trận, Quảng Nam hứa hẹn sẽ cùng SHB Đà Nẵng tạo nên cuộc so tài đáng xem nhất tại vòng bán kết.

Trên sân Thống Nhất, chủ nhà TP Hồ Chí Minh bất ngờ tung ra đội hình 2 và nhận trận thua đậm 0-4 trước đội khách Sông Lam Nghệ An chơi rất quyết tâm. Đại diện bóng đá miền nam thể hiện lối chơi rời rạc, uể oải và hệ quả là họ bị thủng lưới tới ba lần ngay trong hiệp 1 sau các bàn thắng của Phúc Tịnh (phút 16), Thanh Phong (phút 22) và Ngọc Hải (phút 34). Lối chơi mờ nhạt của các cầu thủ đội chủ nhà thậm chí còn khiến không ít cổ động viên bỏ về chỉ sau 45 phút thi đấu đầu tiên. Dù vậy, đội bóng của HLV Alain Fiard cũng không có nhiều thay đổi trong hiệp 2 và phải nhận thêm bàn thua ở phút 78 sau pha phản lưới nhà của Hữu Tuấn.

Tại trận đấu còn lại của vòng tứ kết, Becamex Bình Dương tận dụng triệt để lợi thế sân nhà cùng chiến thắng 3-2 ở trận lượt đi để vượt qua Sài Gòn với tổng tỷ số 5-3. Như vậy Becamex Bình Dương sẽ cùng đội bóng xứ Nghệ tạo nên cặp đấu còn lại tại vòng bán kết Cúp Quốc gia 2017.

Lịch thi đấu vòng bán kết Cúp Quốc gia 2017:

17 giờ ngày 20-9: SHB Đà Nẵng – Becamex Bình Dương

17 giờ ngày 20-9: Sông Lam Nghệ An – Quảng Nam

18 giờ ngày 6-10: Becamex Bình Dương – SHB Đà Nẵng

17 giờ ngày 6-10: Quảng Nam – Sông Lam Nghệ An

HUY VŨ

VietBao.vn