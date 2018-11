“Hôm nay tôi rất vui được có mặt tại Việt Nam. Tôi ấn tượng với sự đón tiếp mà các bạn đã dành cho tôi. Dù rất bận rộn nhưng tôi đã sắp xếp đến Việt Nam để được gặp gỡ, giao lưu với các VĐV, để truyền cho họ ngọn lửa đam mê với môn thể thao Bắn súng.

Việt Nam và Hàn Quốc là hai quốc gia có mối quan hệ hợp tác hữu nghị tốt đẹp và tôi muốn góp phần mình làm cho mối quan hệ ấy ngày càng trở lên tốt đẹp hơn”, xạ thủ Jin Jong Oh nói trong khi các vận động viên thuộc các đội tuyển Bắn súng không ngừng reo tên anh.

Rất đông người hâm mộ đã đón Jin Jong Oh tại sân bay.

Jin Jong Oh cho biết tại buổi giao lưu, bắn thử với các VĐV đang thi đấu Đại hội Thể thao toàn quốc lần thứ VIII, ở trường bắn Trung tâm Huấn luyện thể thao quốc gia Hà Nội, anh sẽ chia sẻ những bí quyết thành công, kinh nghiệm và kỹ năng cũng như phẩm chất cần có để làm nên thành công của một VĐV Bắn súng. “Là VĐV Bắn súng phải tự tin, không được xấu hổ hay sợ hãi”, Jin Jong Oh nói.

Chỉ vào trái tim, Jin Jong Oh cho biết Bắn súng là niềm đam mê và luôn nằm trong trái tim chứ không đơn thuần là nghề nghiệp, là môn thể thao để anh phải tập luyện và thi đấu. Có lẽ chính điều ấy đã góp phần làm nên thành công cho một VĐV đặc biệt của làng Bắn súng trong lịch sử.

Jin Jong Oh cho biết anh đã biết Hoàng Xuân Vinh từ cách đây hơn 10 năm. “Khi đó trước hàng loạt thành tích mà Hoàng Xuân Vinh đã đạt được, tôi biết anh có đủ tố chất để một ngày nào đó sẽ bước lên ngôi vô địch Olympic. Xuân Vinh là một người có đam mê, có khát vọng với Bắn súng và tôi tin anh ấy sẽ tiếp tục thành công”, Jin Jong Oh nói và đánh giá rằng Bắn súng Việt Nam đang có bước phát triển lớn.

Jin Jong Oh giữ nhiều kỷ lục của bắn súng thế giới (Ảnh: Getty).

Phó Chủ tịch kiêm TTK Liên đoàn Bắn súng Việt Nam, bà Nguyễn Thị Nhung cho biết, Liên đoàn Bắn súng Việt Nam đã gửi lời mời tới Jin Jong Oh cách đây gần 1 năm nhưng khi ấy Jin Jong Oh chưa trả lời vì còn đang bận chuẩn bị cho giải vô địch thế giới. Ngay sau khi giành được danh hiệu vô địch thế giới, Jin Jong Oh mới nhận lời mời của Liên đoàn Bắn súng Việt Nam.

Jin Jong Oh hiện là nam VĐV xuất sắc nhất trong lịch sử Bắn súng thế giới với 4 chiếc HCV cá nhân trong đó có 3 chiếc HCV liên tiếp ở cùng 1 nội dung giành được qua 3 kỳ Olympic liên tiếp cùng hàng loạt HCV tại các giải thế giới.

Jin Jong Oh cũng đang nắm giữ kỷ lục thế giới trong cả nội dung 10m súng ngắn hơi nam, 50 mét súng ngắn nam và kỷ lục vòng chung kết thế giới ở nội dung 50 mét súng ngắn nam. Sinh ngày 24/9/1979 tại Chuncheon, Gangwon, Hàn Quốc, Jin Jong Oh được xem là biểu tượng của làng Bắn súng thế giới trong suốt những năm gần đây./.

PV/VOV.VN

VietBao.vn