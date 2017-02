* Cùng thời gian, đội XSKT Cần Thơ đã có một trận thi đấu tưng bừng trên sân nhà trước đội Sài Gòn FC với mũi nhọn khá cơ động là tiền đạo ngoại binh Nsi. Anh cũng chính là người ghi bàn thắng sớm ở phút thứ 5 mở tỷ số 1-0 cho đội chủ nhà bằng cú vô-lê chân phải đẹp mắt ngay sát khung thành sau pha đánh đầu chuyền bóng vào của Hen-ri. Đến phút 18, tỷ số được nâng lên 2-0 cho SXKT Cần Thơ do trung vệ Chí Công bật cao đánh đầu đưa bóng vào góc xa khung thành của Sài Gòn FC từ một tình huống đá phạt góc. Trong phút bù giờ đầu tiên của hiệp một, Sài Gòn FC đã may mắn có bàn thắng rút ngắn tỷ số xuống 1-2 sau cú sút bồi của Văn Ngọ khiến bóng chạm chân Pa-tờ-rích vào lưới đội bóng của Cần Thơ. Sang hiệp hai, phút thứ 69, Văn Thuận đã cân bằng tỷ số cho đội khách bằng một cú sút xa kỹ thuật ở khoảng cách 25 m làm tung lưới XSKT Cần Thơ. Sau bàn gỡ hòa này, trận đấu trở nên sôi động hơn khi cả hai đội đều dốc sức tiến công nhằm tìm kiếm bàn thắng vượt lên khi thời gian không còn nhiều.

Tuy nhiên, đến phút 77, mũi nhọn Nsi của đội bóng miền tây đã kịp hoàn tất cú đúp của mình trong trận đấu cũng bằng một pha đánh đầu đưa bóng vào góc cao khung thành của Sài Gòn FC, gia tăng cách biệt thắng 3-2 cho đội XSKT Cần Thơ. Chưa dừng lại ở đó, đến phút 90+1, trong một tình huống băng lên từ tuyến sau, Văn Quân tung cú sút căng, bóng chạm chân một cầu thủ đội khách, bay thẳng vào lưới Sài Gòn FC, ấn định chiến thắng 4-2 cho XSKT Cần Thơ.

* Trong trận đấu cùng giờ trên sân Tam Kỳ, đội Quảng Nam đã có trận hòa 2-2 trước đội khách Sanna Khánh Hòa. Sau hai lượt đấu của vòng sáu V-League, đội FLC Thanh Hóa vẫn giữ vững ngôi đầu với 14 điểm, đội Quảng Nam tạm xếp thứ hai với 12 điểm. Chiều tối nay (19-2), trên sân Cẩm Phả, Thống Nhất, Gò Đậu tiếp tục diễn ra ba trận còn lại của vòng sáu giữa các đội: Than Quảng Ninh - Sông Lam Nghệ An, CLB TP Hồ Chí Minh - Long An và Becamex Bình Dương - Hoàng Anh Gia Lai.

PV

VietBao.vn