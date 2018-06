Gặp phóng viên Việt Nam ở khu vực Quảng trường Đỏ, một cổ động viên Mexico chạy tới và hỏi luôn: "Are you from Vietnam?" (Các anh đến từ Việt Nam à?).

Cổ động viên Mexico đến Nga cổ vũ World Cup 2018. (Ảnh: Trần Giáp/Vietnam+)

Anh tự giới thiệu tên là Pedro Rodriguez, 36 tuổi. Rodriguez đã hai lần đến Việt Nam, một lần đến Thành phố Hồ Chí Minh và lần còn lại đến Hà Nội.

Sau khi trải nghiệm ẩm thực văn hóa ở Việt Nam, Rodriguez thừa nhận anh coi "Pho" (phở) là món ăn số một. Anh chia sẻ: "Nó rất ngon, rất khác biệt và không lẫn với một món ăn nào khác được."

Được chúng tôi gợi ý là ở ngay Quảng trường Đỏ này cũng có nhiều nhà hàng của người Việt và có bán phở, Rodriguez khẳng định chắc chắn sẽ ghé qua để một lần nữa được thưởng thức lại hương vị đặc biệt của món ăn này.

Rodriguez và nhóm của anh gồm 7 cổ động viên đã tới Moskva hôm 12/6. Họ dự định ở Moskva đến hết ngày 18/6, sau khi xem xong trận đấu giữa tuyển Đức và Mexico, trước khi đi một số thành phố khác và trở về Mexico vào ngày 22/6.

Theo Vietnam+

Đọc thêm

Loading...

VietBao.vn