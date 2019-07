Sự kiện:

Wimbledon 2019

Video trọng tài lấy chỗ của tay vợt để thể hiện tài đánh vợt:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

...thuận tay ăn điểm thứ 2

Sau cú đánh ông mất trụ ngã lăn ra sân

VietBao.vn