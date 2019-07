Sự kiện:

Wimbledon 2019

Rafael Nadal

Federer - Nadal: Tennis siêu kinh điển

Video Federer đánh bại Berrettini ở vòng 4:

Federer & Nadal đang băng nhanh tới trận đấu trong mơ giữa hai tay vợt ở bán kết

Việc mới đây một tay vợt nữ 15 tuổi cũng thắng được một đối thủ già dặn (Venus Williams) ở nội dung đơn nữ cho thấy sẽ đến một lúc điều tương tự cũng xảy ra với nội dung nam. Nếu anh giỏi thì dù anh 15 tuổi hay 40 tuổi anh cũng đều có khả năng đánh bại mọi đối thủ, miễn anh có chế độ hợp lý để duy trì thể lực. Ví như Federer, người đã vài năm gần đây giảm tải tần suất thi đấu và sẵn sàng bỏ qua các giải đất nện.

Tuổi thọ của vận động viên đã kéo dài, ở bóng đá Cristiano Ronaldo và Lionel Messi vẫn thi đấu đỉnh cao khi vượt qua ngưỡng tuổi 30 và ở bơi lội Michael Phelps giành 5 HCV ở kỳ Olympic cuối cùng khi đã sang tuổi 31. Không ngạc nhiên khi những Federer, Nadal và Djokovic không những vẫn chơi ngang ngửa với các tay vợt trẻ sung sức, họ ngoài ra còn có tư duy chiến thuật hợp lý để xoay chuyển tình thế trận đấu.

