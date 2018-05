Nam diễn viên nổi tiếng Will Smith có vinh dự thể hiện ca khúc "Live it up" ở World Cup 2018.

"Thật là vinh dự khi được mời biểu diễn tại World Cup 2018. Sự kiện toàn cầu đưa mọi người từ khắp nơi trên thế giới xích lại gần nhau để cổ vũ, vui cười và trải nghiệm phép màu. Tôi đang cộng tác ăn ý với Nicky, Diplo và Era trong ca khúc này. Chúng tôi chỉ muốn cả thế giới cùng hòa nhịp nhảy của bài hát", Will Smith nói trong buổi họp báo.

John Smith sẽ thể hiện bài hát chính thức của World Cup 2018. Ảnh: Sports.

"Live it up" - bài hát chính thức của World Cup 2018 chính thức ra mắt khi chỉ còn 3 tuần nữa là diễn ra vòng chung kết giải đấu lớn nhất hành tinh.

Tờ BBC đưa tin ngôi sao hạng A của Hollywood Will Smith xác nhận tham gia World Cup 2018 với tư cách ca sĩ thể hiện bài hát chủ đề.

Trên tài khoản cá nhân, nghệ sĩ 49 tuổi thông báo sẽ cùng ca sĩ Nicky Jam và Era Istrefi đảm nhận. Anh đăng bức ảnh kèm dòng chú thích: "Chỉ có một cuộc đời để sống. Nổi lửa lên nào, World Cup".

Ngôi sao hạng A của Hollywood Will Smith cùng với Nicky Jam và ca sĩ trẻ người Albani Era Istrefi cùng hòa giọng trong bài hát được sản xuất bởi DJ, nhạc sĩ Diplo.

Theo Billboard, các nghệ sĩ sẽ biểu diễn bài hát "Live it up" tại đêm chung kết ở sân vận động Luzhniki vài ngày 15/7 trước 80.000 khán giả.

World Cup 2018 diễn ra ở Nga vào tháng 6 tới. Will Smith cùng hai người cộng sự thể hiện bài hát trong ngày khai mạc giải đấu bóng đá lớn nhất hành tinh.

Trước đó, ca sĩ Shakira và Jennifer Lopez được lựa chọn ở vai trò này tại World Cup năm 2010 (Waka Waka) và 2014 (We Are One (Ole Ola).

