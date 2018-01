Trận chung kết U-23 châu Á giữa U-23 Việt Nam và U-23 Uzbekistan vào lúc 15 giờ hôm nay (27-1) đang được người hâm mộ cả nước mong chờ. Mọi thông tin về U-23 Việt Nam đang được cập nhật đến từng phút.

Ảnh chụp màn hình website VFF không vào được.

Hiện thông tin nóng nhất chính là việc trận chung kết có thể bị hoãn vì lý do thời tiết. Do đó, rất nhiều người thường xuyên vào website của LĐBĐ Việt Nam (VFF) theo địa chỉ www.vff.org.vn để cập nhật tình hình. Vậy nhưng, nhiều người khi vào website của VFF lại không được. Hiện vẫn chưa rõ vì lý do gì mà website của VFF bị sập. Đến thời điểm 12 giờ 30, website của VFF vẫn không đăng nhập được.

Trong khi đó, theo thông tin từ Tổng Thư ký LĐBĐ Việt Nam (VFF) Lê Hoài Anh, AFC sẽ có câu trả lời chính thức về việc có hoãn trận đấu hay không vào lúc 14 giờ chiều nay (27-1).

VietBao.vn