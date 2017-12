Khóa sổ các bảng A, B, C, D + Bảng A, MU - CSKA Moskva 2-1, Benfica - Basel 0-2. MU về đích với 15 điểm đứng đầu bảng, hơn Basel xếp nhì 3 điểm. CSKA Moskva hạng ba rơi xuống lấy suất đá Europa Leaue. + Bảng B, Bayern Munich - PSG 3-1, Celtic - Anderlecht 3-0. Đòi nợ được nhưng chưa đủ để giúp “hùm xám” lấy ngôi đầu bảng từ PSG. Celtic xuống đá Europa League. + Bảng C, Chelsea - Atletico Madrid 1-1, AS Roma - Qarabag 1-0. Chelsea mất ngôi đầu vào tay AS Roma. Atletico Madrid ngậm ngùi chia tay Champions League. + Bảng D: Barcelona - Sporting 2-0, Olympiakos - Juventus 0-2. Messi ngồi dự bị nhưng đội nhà vẫn thắng. Juventus cũng vậy và về đích vị trí thứ hai. Sporting chuyển qua đá Europa League. VĂN HUY