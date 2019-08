Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Cơ thủ Orak từ chối được cấp thêm điểm để đấu với Quyết Chiến

Trần Quyết Chiến đã có một trận đấu cực hay

Lúc này thời gian hiệp 1 vẫn còn nhưng tay cơ nước chủ nhà đã giơ tay ra hiệu từ chối khi trọng tài chính gợi ý tay cơ này sớm nhận thêm 30 điểm sẽ được cấp vào đầu hiệp 2 để tiếp tục được thi đấu. Lúc này, khoảng cách giữa Quyết Chiến và Orak đã là 64 điểm. Có lẽ cơ thủ người Thổ Nhĩ Kỳ hy vọng việc mình tạm “ngồi chơi xơi nước” sẽ khiến đối thủ mất đi sự hưng phấn.

Tuy nhiên, “tuyệt chiêu” này của Orak không thành công khi Quyết Chiến giữ vững phong độ trong hiệp 2 để về nhất với 83 điểm và giành vé vào bán kết. Trong khi đó, Orak (23 điểm) và người đồng đội danh tiếng Semih Sayginer (66 điểm) ngậm ngùi chia tay giải đấu.

Giải Masters 3CC Istanbul 2019 diễn ra từ ngày 21-24/8 tại thủ đô Istanbul (Thổ Nhĩ Kỳ) quy tụ 20 cơ thủ đứng đầu thế giới và 4 cơ thủ khách mời có thứ hạng cao tham gia tranh tài. Đây là giải đấu có tổng số tiền thưởng lên đến 241.600 USD (5,6 tỷ đồng), trong đó chỉ riêng nhà vô địch đã nhận 1,2 tỷ đồng.

