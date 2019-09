Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Cơ thủ Quyết Chiến ngược dòng như phim trước tượng đài bi-a Hàn Quốc:

Tượng đài Choi Sung Won bị "Vua bi-a Việt" loại khỏi giải

Đỉnh điểm của trận đấu đến ở lượt cơ 21, Quyết Chiến làm toàn bộ khán giả nước chủ nhà phải chết lặng bằng seri 9 điểm để thắng 40-35 và bổ sung vào bộ sưu tập của mình thêm một màn ngược dòng kinh điển nữa.

Với chiến thắng vang dội này, Quyết Chiến đã sớm giành vé vào tứ kết sau 2 trận toàn thắng. Ở lượt đấu cuối, cơ thủ số 1 Việt Nam sẽ đối đầu với cơ thủ số 1 châu Á Cho Jae Ho – người cũng đã giành vé đi tiếp với 2 trận thắng để phân định ngôi nhất, nhì bảng A.

Giải LG U+ Masters 2019 diễn ra từ ngày 5-8/9 tại thành phố Hanam (Hàn Quốc). Đây là một trong những giải đấu danh giá có tiền thưởng cao nhất trong hệ thống của Liên đoàn bi-a thế giới (UMB) với tổng giá trị lên đến hơn 4,5 tỷ đồng quy tụ dàn siêu sao đứng đầu thế giới. Theo quy định, 16 cơ thủ sẽ được chia làm 4 bảng, mỗi bảng 4 người thi đấu vòng tròn tính điểm (mỗi trận 40 điểm) chọn ra 2 cơ thủ đứng nhất, nhì mỗi bảng vào vòng knock-out.

