Sự kiện:

Cơ thủ Việt Nam tranh tài bi-a thế giới

Video Cơ thủ Quyết Chiến suýt tạo bất ngờ trước "Thần cơ nước Bỉ":

Eddy Merckx lên ngôi vô địch và nhận số tiền thưởng lên đến 1,2 tỷ đồng

Chung cuộc, Roland Forthomme (91 điểm) và Eddy Merckx (61 điểm) giành vé vào chung kết. Dion Nelin (50 điểm) và Trần Quyết Chiến (33 điểm) chia tay giải. Dù dừng bước tại bán kết nhưng cơ thủ của Việt Nam chắc chắn sẽ không khiến người hâm mộ thất vọng khi có một giải đấu khá hay và “bỏ túi” số tiền thưởng 10.000 USD (232 triệu đồng).

Đáng nói, sau khi vượt qua Quyết Chiến, cơ thủ 10 lần vô địch World Cup Eddy Merckx đã có một trận chung kết “hủy diệt”. Sau 14 lượt cơ, “Thần cơ nước Bỉ” về nhất với 134 điểm. Xếp tiếp theo lần lượt là Kim Haeng Jik (46 điểm), Cho Jae Ho (33 điểm) và Forthomme (27 điểm). Với chức vô địch này, Eddy Merckx nhận số tiền thưởng 50.000 USD (khoảng 1,2 tỷ đồng).

Giải Masters 3CC Istanbul 2019 thi đấu theo thể thức “Survival”: 4 cơ thủ trong 1 bảng sẽ ra sân cùng lúc trên một bàn thi đấu. Cứ mỗi lần đánh trúng, cơ thủ sẽ được cộng thêm 3 điểm trong khi 3 cơ thủ còn lại bị trừ 1 điểm. Trận đấu sẽ chia thành 2 hiệp, mỗi hiệp sẽ có 45 phút. Các cơ thủ sẽ được cấp 30 điểm “làm vốn” ở mỗi hiệp.

