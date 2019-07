Sự kiện:

Sự kiện võ thuật tổng hợp ONE: DAWN OF HEROES sẽ diễn ra tại thủ đô Manila (Philippines) vào ngày 2/8 tới đây vừa đón nhận thông tin đầy bất ngờ. Theo đó, sự kiện này được bổ sung trận đấu bảo vệ đai vô địch hạng cân Featherweight (hạng lông) của nhà đương kim vô địch gốc Việt Martin Nguyễn.

Martin Nguyễn gây "chao đảo" làng võ thuật thế giới bằng đòn gối bay đẹp mắt hồi tháng 4 vừa qua

Võ sĩ người Úc gốc Việt Martin Nguyễn đã làm mưa làm gió ở ONE Championship ngay từ khi mới gia nhập đấu trường MMA lớn nhất châu Á này bằng chuỗi 6 trận thắng liên tiếp chưa từng có. Anh thống trị cùng lúc ở hai hạng cân Featherweight và Lightweight trước khi phải từ bỏ chiếc đai vô địch Lightweight vì chấn thương.

Ngay khi trở lại sàn đấu hồi tháng 4 vừa qua, Martin Nguyễn đã thổi bay mọi sự nghi ngờ về phong độ của mình bằng đòn gối bay đẹp như phim hạ knock-out nhà cựu vô địch thế giới người Mông Cổ Narangtungalag Jadambaa để bảo vệ thành công đai vô địch hạng Featherweight.

Đòn tuyệt kỹ này của võ sĩ 30 tuổi được coi là một trong những đòn knock-out đẹp nhất tại các giải đấu của ONE và “đốn tim” fan trên các diễn đàn võ thuật thế giới.

Koyomi Matsushima - tài năng võ thuật của Nhật Bản là kẻ thách thức chiếc đai vô địch của Martin Nguyễn

Đầu tháng 8 tới đây, Martin Nguyễn sẽ tiếp tục nghênh chiến trước kẻ thách thức mới. Đó là Koyomi Matsushima, tài năng võ thuật đến từ Nhật Bản. Ở tuổi 26, Matsushima nổi lên là một trong võ sĩ MMA xuất sắc qua nhiều giải đấu danh tiếng tại xứ sở hoa anh đào. Tay đấm này sở hữu 11 chiến thắng trong số 14 trận MMA chuyên nghiệp. Riêng tại ONE, võ sĩ trẻ cũng gây ấn tượng với 2 chiến thắng.

Dù Matsushima được đánh giá sẽ là thử thách không hề đơn giản với Martin Nguyễn , người hâm mộ vẫn chờ đợi nhà vô địch người Úc gốc Việt sẽ tiếp tục mang ra những tuyệt kỹ làm chao đảo thế giới để giành chiến thắng.

Những cuộc so tài "khủng" tại ONE: DAWN OF HEROES

