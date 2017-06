Như ANTĐ phản ánh, tại trận đấu vòng 14 V-League 2017 tối 24-6, nhiều đường đoạn piste sân Mỹ Đình bị cháy sém do pháo sáng của cổ động viên Hải Phòng ném xuống trong trận đội này thua chủ nhà Hà Nội 0-2.

Công tác an ninh, an toàn trận đấu bị phê phán do đã để cho cổ động viên đội khách mang hàng chục quả pháo sáng "trót lọt" vào sân đốt, ném xuống khiến sân Mỹ Đình khói lửa mù mịt, trận đấu phải tạm dừng hơn 5 phút.

Giám đốc Ban quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình, ông Cấn Văn Nghĩa

Trao đổi với phóng viên ANTĐ sáng 25-6, Giám đốc Ban quản lý sân vận động quốc gia Mỹ Đình Cấn Văn Nghĩa cho biết đã nắm vụ việc và có hướng xử lý: "Chúng tôi đã gửi văn bản cho CLB Hà Nội nhắc nhở, đề nghị phải kiểm soát chặt chẽ công tác an ninh, đặc biệt là pháo sáng nếu còn muốn tiếp tục mượn sân Mỹ Đình đá V-League thời gian tới".

Cũng theo ông Nghĩa, Ban quản lý sân cho CLB Hà Nội mượn sân Mỹ Đình đá V-League trong lúc chờ sân Hàng Đẫy sửa chữa.

"Có phải cho thuê đâu mà chúng tôi cho mượn, giá chỉ vài chục triệu đồng, chủ yếu là để phát triển phong trào. Nhưng rõ ràng phía CLB Hà Nội cũng phải đảm bảo vấn đề an ninh sân bãi và an toàn trận đấu, vì đây là sân vận động quốc gia, nếu có tổn thất gì thì rất phức tạp", ông Nghĩa nói.

Rất nhiều pháo sáng ném xuống sân Mỹ Đình khiến đường piste cháy sém

Theo thông tin từ người đứng đầu Ban quản lý sân Mỹ Đình, rất may là hiện đường piste bao quanh sân (dùng để thi đấu môn điền kinh) là thảm nhựa cũ, đang chờ phê duyệt kinh phí để cải tạo phục vụ Đại hội TDTT toàn quốc 2018.

"Nếu là vừa thay mới mà bị cổ động viên ném pháo sáng xuống làm cháy sém như tối 24-6 thì chắc chắn có thiệt hại, tốn thêm kinh phí sửa chữa", ông Nghĩa cho hay.

Trước đó từ năm 2015, Ban quản lý sân đã tiến hành nâng cấp cốt nền khu đường piste và đến nay đã hoàn thành.

Cũng theo Giám đốc ban quản lý sân này, CLB Hà Nội mượn sân tổ chức các trận V-League nên có trách nhiệm đảm bảo an ninh, an toàn.

"Việc để lọt pháo sáng vào sân Mỹ Đình cũng từng xảy ra, ngay cả ở các trận đấu có ĐTQG thi đấu và do Ban quản lý sân tổ chức. Khán giả có đủ chiêu trò để mang pháo vào, tuy nhiên nhiệm vụ là phải ngăn chặn tối đa nguy cơ pháo sáng đốt trên khán đài. Trận tối qua an ninh làm không nghiêm, nên mới để khán giả mang tới hàng chục quả pháo vào sân đốt. Tôi nghĩ cái này thuộc về tinh thần làm việc, nếu mình kiểm soát nghiêm túc thì đã không có cảnh Mỹ Đình mù mịt khói lửa như tối qua", ông Nghĩa chia sẻ.

Án phạt chờ CLB Hà Nội Với việc để cổ động viên ném chai lọ, vật thể lạ, pháo sáng xuống sân, BTC trận đấu Hà Nội - Hải Phòng mà cụ thể là CLB Hà Nội chắc chắn phải nhận án phạt nguội từ Ban Kỷ luật.Quyết định kỷ luật dự kiến được đưa ra ngay đầu tuần tới, thứ 2 ngày 26-6. Áp theo Quy định kỷ luật của VFF, với vi phạm trên, đội bóng Thủ đô sẽ bị phạt tiền không dưới 20 triệu đồng. Cụ thể: Điều 68. Vi phạm công tác tổ chức Khoản 2. BTC trận đấu để xảy ra sự việc đốt lửa, đốt pháo nổ các loại, thuốc pháo nổ hoặc để xảy ra các sự việc khác trong sân vận động gây hoang mang, ảnh hưởng đến sức khỏe của người khác, thì sẽ bị phạt tiền 20.000.000 đồng. Khoản 4. Cảnh cáo, phạt tiền BTC trận đấu từ 15.000.000 đồng đến 55.000.000 đồng và phải chịu mọi phí tổn liên quan nếu trước, trong và sau trận đấu: a) Không đảm bảo an ninh an toàn ở trong sân vận động hay khu vực xung quanh sân vận động nơi diễn ra trận đấu: Để đồ vật (chai, lọ, gạch đá, gậy, mũ bảo hiểm, các loại pháo, ...) bị ném từ bên ngoài vào sân vận động, khán giả tấn công quan chức trận đấu, đội khách, đội nhà hoặc gây thương tích cho khán giả, cầu thủ, quan chức trận đấu, cán bộ, nhân viên đang thực hiện nhiệm vụ. b) Để cổ động viên ném đồ vật xuống sân thi đấu gây mất an toàn cho những người đang làm nhiệm vụ trên sân thi đấu hoặc gây ảnh hưởng đến chuyên môn trận đấu. Tùy theo tính chất nghiêm trọng của vụ việc, các trận đấu tiếp theo của đội chủ nhà có thể phải thi đấu trên sân nhà không có khán giả hoặc rời đến sân trung gian.

