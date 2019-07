Sau lễ bốc thăm chia bảng vòng loại thứ 2 World Cup 2022 khu vực châu Á, có những quan điểm trái chiều về bảng G, nơi quy tụ 4/5 đội bóng hàng đầu khu vực Đông Nam Á là Việt Nam, Thái Lan, Indonesia và Malaysia. Tuy nhiên, quan điểm nhất quán của thầy trò HLV Park Hang-seo trước kết quả bốc thăm đều dựa trên sự tôn trọng đối thủ.

"Cảm nhận rõ rệt nhất của tôi là tuyển Việt Nam có thuận lợi trong việc di chuyển. Chúng ta được đá 7/8 trận ngay tại khu vực Đông Nam Á. Ngoài 4 trận đấu được chơi trên sân nhà Mỹ Đình, đội tuyển Việt Nam sẽ hành quân đến các địa điểm gần như Bangkok (Thái Lan), Kuala Lumpur (Malaysia) và xa nhất trong hành trình di chuyển trong Đông Nam Á chỉ là Tanah Abang (Indonesia). Riêng trận đấu làm khách của Các Tiểu Vương quốc Ả Rập Thống nhất (UAE) cũng diễn ra ở lượt đấu cuối cùng vào ngày 9-6-2020, rõ ràng chúng tôi đã tiết kiệm được nhiều thời gian cũng như sức lực" - tiền đạo Nguyễn Văn Toàn của HAGL chia sẻ.

Theo trợ lý Lee Young-jin, cánh tay mặt của HLV trưởng Park Hang-seo, việc rơi vào một bảng đấu thuộc diện khó dự đoán như vậy là điều bắt buộc toàn đội phải thận trọng. Lý do là sau những lần chạm trán, cộng thêm băng hình khá đầy đủ để phân tích, Malaysia hay Thái Lan hiểu quá rõ lối chơi của tuyển Việt Nam để lên phương án khắc chế. Điều đó bắt buộc ban huấn luyện tuyển Việt Nam phải có những phương án dự phòng, những chiến thuật linh hoạt để thường xuyên ứng dụng khi gặp những "người quen" ở khu vực Đông Nam Á.

HLV Park Hang-seo và học trò rất tôn trọng các đối thủ nhưng cực kỳ tự tin. Ảnh: ANH KHOA

Do 7/8 trận đấu diễn ra ở khu vực Đông Nam Á, với khoảng cách địa lý gần, ngoài việc có thể thích ứng nhanh với điều kiện khí hậu có phần tương đồng thì Việt Nam sẽ có thêm ít nhất một ngày để tập luyện, rèn giũa chiến thuật thay vì phải ngồi trên máy bay. Theo tiền vệ Phạm Đức Huy, có nhiều thành viên trong đội tuyển lo lắng sẽ phải chạm trán Hàn Quốc. Rất may điều đó không xảy ra, cũng phần nào giải tỏa được tâm lý cho toàn đội. "Không phủ nhận UAE cũng là một đối thủ khó chơi nhưng chí ít so với Hàn Quốc, Việt Nam còn có cơ hội giành được điểm số hoặc thậm chí là thắng lợi" - Đức Huy tự tin.

Theo phân tích của tiền vệ Phan Văn Đức, người sẽ cùng trung vệ chủ lực Trần Đình Trọng vắng mặt ở 3-5 trận đấu đầu tiên của bảng G vì đang trong giai đoạn chữa trị chấn thương, về cơ bản thì UAE tuy thuộc tốp 8 đội mạnh nhất châu Á nhưng trình độ khá gần với các đội nhóm 2 như Syria, Jordan, Iraq hay Uzbekistan. "Trong quá khứ, Việt Nam ở cấp độ đội tuyển từng đánh bại được đối thủ này. Tại trận tranh hạng ba ASIAD 2018, U23 Việt Nam cũng chỉ chịu thua U23 UAE ở loạt sút luân lưu. Do đó chúng ta có khả năng vượt qua đối thủ này để giành quyền đi tiếp".

Tuyển Việt Nam tự tin nhưng tất cả đều dành sự tôn trọng, "biết người biết ta" với nhóm đối thủ trực tiếp ở Đông Nam Á. Trong gần 2 năm nhiệm kỳ của mình, HLV Park Hang-seo đã giúp U23 và đội tuyển Việt Nam vươn mình thành một thế lực đáng nể ở khu vực Đông Nam Á. Đội bóng của ông toàn thắng trong cả 3 lần đấu với Thái Lan tại các cấp độ. Ở chung kết hai lượt đi và về tại AFF Cup 2018, Việt Nam cũng khiến Malaysia tâm phục khẩu phục. Riêng Indonesia, thầy trò HLV Park Hang-seo mới chỉ thắng ở lứa U23 nên theo trung vệ Bùi Tiến Dũng, cần phải nghiên cứu kỹ đối thủ này để tránh sai lầm.

Sau khi biết kết quả bốc thăm, cựu HLV tuyển Thái Lan Kiatisuk cho rằng đây là cơ hội tuyệt vời để người Thái có mặt ở vòng loại thứ 3 World Cup 2022 khu vực châu Á. "Trận đầu tiên gặp Việt Nam phụ thuộc vào những điều chỉnh của tân HLV Akira Nishino. Chúng ta chưa biết nhiều về triết lý của ông ấy nhưng tôi tin Nishino sẽ thành công bởi kinh nghiệm và vốn hiểu biết sâu sắc về bóng đá. Ông ấy sẽ có cách trị được đội bóng của HLV Park Hang-seo".

VietBao.vn

Anh Dũng