Cuối tuần này, giải Ngoại hạng Anh sẽ bước vào vòng đấu cuối cùng mang theo những hy vọng của thày trò ông Conte. Ngoài nhiệm vụ phải thắng Newcastle, Chelsea còn hy vọng Liverpool sẽ sẩy chân để có vé dự Champions League!

Chelsea (áo xanh) chờ đợi Liverpool sẩy chân để có vé dự Champions League

Nhà cựu vô địch Ngoại hạng Anh Chelsea sẽ có chuyến làm khách trên sân Newcastle ở vòng 38 Ngoại hạng Anh. Dù phải đấu tại St’ Jame Park nhưng khả năng Chelsea giành chiến thắng là rất lớn do đội chủ nhà đã hết động lực thi đấu.

Tuy nhiên, ngay cả khi đánh bại Newcastle, “The Blues” cũng không có quyền tự quyết tấm vé dự Champions League. Đội bóng này sẽ phải vừa đá vừa ngóng tin tức từ sân Anfiled, nơi Liverpool đón tiếp đối thủ Brighton (tất cả trận đấu vòng 38 đều diễn ra cùng giờ, 21h, ngày 13/5).

Vì trước khi bước vào vòng đấu cuối, Chelsea vẫn đứng ngoài top 4 với 70 điểm, kém Liverpool 2 điểm cùng hiệu số thắng, bại quá chênh lệch (+27 và + 42). Điều đó có nghĩa là Chelsea chỉ có thể giành vé dự Champions League nếu thỏa mãn 2 điều kiện sau.

Chelsea phải đánh bại Newcastle và Liverpool thua trận trước Brighton. Thậm chí một kết quả hòa trong trận đấu giữa Liverpool và Brighton cũng đủ khiến Chelsea tan giấc mộng.

Lâm vào tình cảnh quá khó khăn này Chelsea chỉ còn biết tự trách mình khi quá phung phí cơ hội. Thày trò ông Conte đã trải qua chuỗi 5 trận toàn thắng trên mọi mặt trận, trong đó có chiến thắng quan trọng trước chính Liverpool để hừng hực khí thế “ngược dòng”.

Thế nhưng ở vòng đấu bù giữa tuần qua, Chelsea bất ngờ để Huddersfield cầm hòa với tỉ số 1-1, bỏ lỡ cơ hội cân bằng điểm số với chính Liverpool. Cú sẩy chân vào đúng thời điểm quan trọng nhất đã khiến Chelsea lâm vào “cửa tử”, trông cậy nhiều vào kết quả của đối thủ Liverpool.

Trong khi đó, tại Anfield, Liverpool sẽ đón tiếp Brighton đội bóng “hạt tiêu” đã đánh bại Man Utd ở vòng 37 Ngoại hạng Anh. Kết quả thắng 1-0 đầy bất ngờ trước “quỷ đỏ” đã giúp Brighton chính thức trụ hạng.

Điều đó có nghĩa là thày trò ông Chris Hughton có thể thoải mái thi đấu ở vòng đấu cuối mà không phải chịu chút áp lực nào. Ở trận lượt đi, Liverpool đã đè bẹp Brighton ngay trên sân nhà với tỉ số 5-1, trong đó có cú đúp bàn thắng của Firmino. Trước đối thủ đã hết động lực thi đấu, Liverpool hoàn toàn có thể nghĩ tới một chiến thắng hoành tráng trên sân nhà.

Trái ngược với Chelsea, Liverpool vì buộc phải chia sức cho 2 mặt trận cùng với “cơn bão” chấn thương đã khiến HLV Klopp liên tục tìm cách xoay tua đội hình và phải ưu tiên cho Champions League đấu trường họ đã thi đấu thành công và lọt vào trận chung kết với Real Madrid.

Do đó Liverpool đã liên tục đánh mất điểm số trước những đối thủ yếu như West Brom, Stoke City. Ở cuộc so tài trực tiếp với Chelsea tại vòng 37, Liverpool để lỡ cơ hội chấm dứt tham vọng của đối thủ khi để thua với tỉ số 0-1. May mắn cho họ, Chelsea đã tự “bắn vào chân mình” bằng trận hòa 1-1 trước Huddersfield.

Giờ đây quyền tự quyết đã trở lại với Liverpool. “The Kop” chỉ cần thêm 1 điểm nữa để hoàn tất mục tiêu của mình ở đấu trường trong nước.

Vướng nhiều cầu thủ chấn thương và còn trận chung kết Champions League phía trước với Real Madrid nhưng nhiều khả năng ông Klopp vẫn để Salah thi đấu ngay từ đầu trận, để đảm bảo một kết quả tốt cho Liverpool.

Tuyển thủ người Ai Cập cũng đang muốn có thêm bàn thắng để vượt qua Luis Suarez (cùng có 31 bàn), trở thành cầu thủ ghi nhiều bàn thắng nhất cho Liverpool trong 1 mùa giải tại Ngoại hạng Anh.

Trận này nhiều khả năng Liverpool sẽ chào đón sự trở lại của Adam Lallana. Tiền vệ người Anh dính chấn thương và phải ngồi ngoài từ cuối tháng 3. Tuy nhiên, cách đây 1 tuần, anh đã có thể tham dự đầy đủ các buổi tập cùng đồng đội.

Đội hình dự kiến hai đội:

Liverpool: Karius; Alexander-Arnold, van Dijk, Lovren, Robertson; Milner, Henderson, Wijnaldum; Salah, Mane, Ings

Brighton: Ryan; Bruno, Duffy, Dunk; Bong; Knockaert, Stephens, Propper, Izquierdo; Gross; Murray

Lịch thi đấu vòng 38 Premier League

Burnley Bournemouth

Crystal Palace West Brom

Huddersfield Arsenal

Liverpool Brighton

Man United Watford

Newcastle Chelsea

Southampton Man City

Swansea City Stoke City

Tottenham Leicester City

West Ham Everton

Đức Tiến

