Bảng A: Man United giữ chắc ngôi đầu bảng, ngược dòng thắng CSKA 2-1. Cả Lukaku và Rashford đều lập công cho “Quỷ đỏ”.

* Đội bóng ít tiếng tăm Basel thắng Benfica 2-0 trên sân khách để giành ngôi nhì bảng, cùng Man United vào vòng loại trực tiếp. Đội bóng giàu truyền thống của Bồ Đào Nha Benfica sa sút thảm hại, không có được điểm nào sau sáu trận vòng bảng. CSKA dự Europs League.

Bảng B: Bayern Munich có cuộc “trả nợ” thành công, thắng PSG 3-1 trên sân nhà. Tuy nhiên, dù bằng điểm với PSG (15 điểm), nhưng “hùm xám” nước Đức vẫn phải xếp nhì bảng.

* Cùng có ba điểm nhưng Celtic xếp thứ ba, giành quyền đá Europa League, Anderlecht bị loại.

Bảng C: AS Roma đã soán ngôi đầu bảng của Chelsea sau trận thắng Qarabag 1-0. Chelsea bị Atletico Madrid cầm chân trên sân nhà, dù có số điểm bằng AS Roma nhưng xếp dưới vì để thua đối đầu trực tiếp. Atletico sau nhiều năm gây tiếng tăm ở đấu trường Champions League, phải xuống chơi ở Europa League.

Bảng D: Trật tự ở bảng D không thay đổi sau loạt trận cuối cùng: Barcelona thắng nhẹ nhàng Sporting 2-0 trên sân nhà, trong khi Juventus cũng có trận thắng 2-0 trên sân của Olympiakos. Bảng đấu này, Sporting giành vé dự Europa League.

