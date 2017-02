Ở vòng đấu trước, đội chủ nhà chỉ giành được một điểm trong chuyến làm khách trên sân Thống Nhất với bàn thắng của Quả bóng vàng Việt Nam 2015 Nguyễn Anh Đức. Người hâm mộ bóng đá Bình Dương rất trông chờ tiền đạo đội trưởng của họ có thể tiếp tục giữ vững phong độ ghi bàn ở trận cầu tiếp đón Hoàng Anh Gia Lai này.

Về phần đội khách, sau chiến thắng “ba sao” trước XSKT Cần Thơ, thầy trò HLV Nguyễn Quốc Tuấn đang dần lấy lại được sự tự tin sau những khởi đầu chật vật. Người hâm mộ đội bóng phố núi tràn đầy hy vọng đội nhà sẽ có được chiến thắng đầu tiên trên sân khách ở mùa giải năm nay. Ở trận đấu đó, sơ đồ chiến thuật mới 3-5-2 được các cầu thủ Hoàng Anh Gia Lai triển khai khá nhuần nhuyễn và là chìa khóa dẫn tới chiến thắng đầu tiên trong mùa giải. Trong chuyến làm khách đầy khó khăn trên sân Gò Đậu lần này, HLV Nguyễn Quốc Tuấn tiếp tục mạnh dạn sử dụng chiến thuật này với mong muốn khắc chế được những mũi nhọn nguy hiểm của Becamex Bình Dương.

Trong buổi họp báo trước trận đấu, HLV Trần Bình Sự của đội chủ nhà đã có những phát biểu thể hiện sự tôn trọng đối với Hoàng Anh Gia Lai và khẳng định, đội bóng của ông cần phải thận trọng trước phong độ đang lên của những ngôi sao tấn công của đội khách như Công Phượng, Văn Toàn hay Văn Thanh. Về phần mình, HLV Nguyễn Quốc Tuấn cũng đánh giá, đây là cuộc đối đầu rất khó khăn, nhất ở thời điểm hiện tại bởi ông đang không có được đội hình mạnh nhất do chấn thương của các cầu thủ, điển hình như trường hợp của tiền vệ Minh Vương.

Tuy vậy, trái với sự thận trọng trong những phát biểu của các HLV, ngay khi trọng tài nổi còi khai cuộc, trận đấu đã trở nên rất sôi động bởi cả hai đội đều chủ động triển khai lối chơi tấn công với tốc độ cao. Pha bóng đáng chú ý đầu tiên của trận đấu diễn ra ở phút thứ 4, khi tiền đạo người Nigeria Emmanuel Sunday của đội chủ nhà có pha ra chân rất nhanh sau một tình huống tranh chấp ngay trước vạch 16m50 của Hoàng Anh Gia Lai, đáng tiếc là bóng lại đi không chính xác.

Ở những phút tiếp theo, hai đội chơi ăn miếng trả miếng và gây được một vài cơ hội nguy hiểm lên khung thành của nhau. Phút 27, sau nỗ lực đột phá ở bên phía cánh phải, tiền vệ A Hoàng của đội khách có pha dứt điểm quyết đoán về phía góc cao nhưng bị thủ môn Tấn Trường xuất sắc bay người cản phá.

Sau khoảng nửa đầu thời gian của hiệp thi đấu thứ nhất chơi tấn công, hai đội dần chuyển sang lối chơi chậm và chắc chắn hơn, bóng chủ yếu lăn ở khu vực giữa sân, nơi có sự tranh chấp quyết liệt từ số đông các cầu thủ hàng tiền vệ của Becamex Bình Dương và Hoàng Anh Gia Lai.

Phút 44, sau tình huống cướp bóng thành công với trung vệ Xuân Thành, Văn Toàn phối hợp bật tường rất nhanh với đồng đội Công Phượng ở bên phía cánh phải, thoát được ra khỏi sự bám đuổi của hai cầu thủ phòng ngự đội chủ nhà rồi tung ra pha dứt điểm bằng chân phải vào góc hẹp, bóng bay rất căng nhưng lại đập trúng cột dọc trong sự tiếc nuối của các cổ động viên Hoàng Anh Gia Lai có mặt trên sân Gò Đậu. 0-0 cũng là tỷ số của hiệp thi đấu đầu tiên.

Đội khách tỏ ra khá thành công trong việc phong tỏa các chân sút lợi hại của đội chủ nhà với sơ đồ ba hậu vệ, đồng thời vẫn có được những pha tấn công nguy hiểm nhờ những đường chuyển dài sắc sảo của Đông Triều, cùng sự cơ động của đôi cánh A Hoàng – Hồng Duy. Nhận thấy những khó khăn trong việc triển khai bóng ở trung lộ, ở những phút đầu hiệp 2, HLV Trần Bình Sự của Becamex Bình Dương lần lượt tung vào sân những cầu thủ tấn công có lợi thế về thể hình là Dugary Ndabashinze và Đinh Hoàng Max nhằm tận dụng những tình huống bóng bổng từ hai cánh.

Phút 57, trung vệ Tăng Tiến của đội khách có pha phất bóng dài lên cho Văn Toàn bắt tốc độ, trong vòng vây của hai cầu thủ phòng ngự của Becamex Bình Dương nhưng tiền đạo trẻ người Hải Dương vẫn có được một pha tâng bóng khéo léo qua đầu thủ môn Tấn Trường, đáng tiếc là bóng đi hơi mạnh và bay ra ngoài khung thành.

Phút 64, từ pha treo bóng ở tình huống đá phạt bên phía cánh phải của Tấn Tài, trung vệ Văn Hà có pha dứt điểm cận thành nhưng không chiến thắng được thủ thành Văn Tiến bên phía đội khách. Phút 75, từ nỗ lực đột phá rồi căng ngang từ bên phía cánh trái của Văn Thanh, Hồng Duy tung ra cú sút chân trái xuyên qua một loạt cầu thủ nhưng bóng lại đi ra bên ngoài cột dọc trong gang tấc.

Trong phần lớn thời gian của hiệp 2, các cầu thủ đội khách là những người thi đấu hay hơn, họ có được những pha phối hợp đẹp mắt và sắc nét, tuy nhiên vấn đề lại nằm ở những tình huống dứt điểm quyết định khi những chân sút của đội bóng phố núi không một lần chuyển được những cơ hội thành bàn thắng.

Tưởng chừng như trận đấu sẽ khép lại với kết quả hòa thì khi thời gian thi đấu chính thức chỉ còn hai phút, Hoàng Anh Gia Lai bất ngờ có được bàn thắng. Từ đường chuyền vượt tuyến từ giữa sân của trung vệ Mobi Fehr, Hồng Duy có pha xử lý kỹ thuật loại bỏ cầu thủ phòng ngự bên phía đội chủ nhà rồi thực hiện đường chuyền sệt vào trong cho Văn Thanh băng lên dứt điểm từ tuyến hai, bóng bay vào lưới trong nỗ lực cản phá bất thành của thủ môn Tấn Trường.

Trong những phút bù giờ của trận đấu, đội chủ nhà cố gắng đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn gỡ nhưng không hiệu quả, trái lại còn suýt bị thủng lưới bởi những pha phản công nhanh của Hoàng Anh Gia Lai với mũi nhọn Văn Toàn thi đấu vô cùng năng nổ. 0-1 cũng là tỷ số chung cuộc khi trọng tài nổi hồi còi kết thúc trận đấu.

Với thắng lợi tối thiểu này, Hoàng Anh Gia Lai đã tăng ba bậc trên BXH, vươn lên đứng thứ 9. Trong khi đó thất bại này đã khiến Becamex Bình Dương tụt xuống vị trí thứ 10. HLV Trần Bình Sự cùng các học trò cần phải cải thiện hơn nữa các phương án tấn công khi chiến thuật của họ ở trận đấu này tỏ ra không hiệu quả và bị đối phương bắt bài khá dễ dàng.

Ở những trận đấu kết thúc trước đó, Than Quảng Ninh đánh bại Sông Lam Nghệ An 2-1 trên sân nhà Cẩm Phả, còn TP Hồ Chí Minh có được chiến thắng đậm 5-2 trước đội khách Long An.

HUY VŨ

VietBao.vn