Lễ bốc thăm vòng 4 FA Cup diễn ra trước trận Brighton - Crystal Palace ở vòng 3 trên sân AMEX rạng sáng 9-1. Trận này, Brighton đã giành chiến thắng với tỉ số 2-1 qua đó sẽ gặp Middlesbrough ở vòng 4.

Trong khi đó M.U may mắn khi chỉ gặp đội bóng đang chơi ở League Two Yeovil. Tương tự, Tottenham cũng chỉ gặp một đại diện khác của League Two khác là Newport County.

CLB Yeovil của HLV Darren Way đã đánh bại Bradford ở vòng 3

Trái với M.U và Tottenham, Liverpool phải gặp West Brom, đội bóng mà tháng trước The Kop đã không thắng được đối thủ khó chịu này ngay trên sân nhà ở Premier League.

Man City sẽ gặp đội thắng ở cặp đấu Cardiff - Mansfield.

Còn Chelsea phải chờ đến ngày 18-1 mới biết được có tiếp tục đi tiếp hay không khi đá lại với Norwich. Nếu thắng, The Blues sẽ đối đầu Newcastle, đội bóng do HLV giàu kinh nghiệm Benitez dẫn dắt.

Tottenham cũng gặp đối thủ nhẹ ký Newport County

Các trận đấu của vòng 4 FA Cup sẽ diễn ra từ ngày 26 đến 29-1.

Kết quả bốc thăm vòng 4 AF Cup:

Liverpool - West Brom

Peterborough - Fleetwood/Leicester

Huddersfield - Birmingham

Notts County - Wolves/Swansea

Yeovil - Manchester United

Carlisle/Sheffield Wednesday - Stevenage/Reading

Cardiff/Mansfield - Manchester City

MK Dons - Coventry

Millwall - Rochdale

Southampton - Watford

Middlesbrough - Brighton

Bournemouth/Wigan - Shrewsbury/West Ham

Hull - Nottingham Forest

Newport County - Tottenham

Norwich/Chelsea - Newcastle

Sheffield United - Preston.

