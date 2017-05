Lần đầu tiên sau nhiều năm, The Gunners đứng trước nguy cơ lỗi hẹn với giải đấu danh giá nhất châu Âu. Đó là một thực tế khi họ tụt xuống vị trí thứ sáu và không dễ để xóa nhòa khoảng cách với đối thủ, ít nhất là với đội bóng cạnh tranh trực tiếp như Man City hay M.U.

Trước lúc nghĩ tới khả năng nào đó, Arsenal cần phải giành trọn 3 điểm trong trận đấu then chốt với Quỷ đỏ. M.U cùng với Man City là rào cản trực tiếp đối với thầy trò Wenger cho tham vọng Champions League. Đoàn quân của Jose Mourinho hiện giữ vị trí thứ năm, nhiều hơn 5 điểm so với Arsenal (đội chơi ít hơn 1 trận so với bộ đôi của Manchester).

Hy vọng đang được nhen lên cho Arsenal trong bối cảnh M.U còn bận rộn với Europa League. Nếu đúng như toan tính của Mourinho gần đây, Quỷ đỏ xác định “buông” Ngoại hạng Anh để tập trung cho mục tiêu đăng quang chức vô địch tại đấu trường hạng 2 châu Âu. Điều này có nghĩa đại diện của Manchester chỉ sử dụng đội hình yếu (đa số các cầu thủ trẻ và dự bị) cho chuyến đi tới Emirates.

Nhìn vào tình hình ở Old Trafford, khả năng Mourinho từ bỏ cuộc đua top 4 Premier League là khá rõ ràng. Hồi giữa tuần, M.U đã có chiến thắng 1-0 trên sân của Celta Vigo tại lượt đi vòng bán kết Europa League. Kết quả này càng củng cố cho khả năng Quỷ đỏ chỉ sử dụng đội hình dự bị cho chuyến đi tới Emirates và đó là cơ hội không thể tốt hơn để Arsenal có được trọn vẹn 3 điểm.

Ở trận đấu đáng chú ý khác, Man City có thể bảo đảm vị trí tại top 4, khi tiếp đón Crystal Palace. Man Xanh giờ không còn vướng bận với giải đấu nào khác và họ có thể dồn toàn bộ sức mạnh để hướng tới tấm vé dự Champions League. Tại trận đấu muộn, Chelsea của Antonio Conte sẽ tiến gần thêm một bước tới chức vô địch Ngoại hạng Anh bởi đối thủ của họ chỉ là Middlesbrough.

Cách biệt với Tottenham (đội chơi trận đấu sớm) có thể được lặp lại, trong bối cảnh mùa giải đang bước vào những vòng cuối cùng. The Blues vẫn duy trì khoảng cách 4 điểm nhiều hơn trước lúc diễn ra vòng 36 và họ còn 2 trận đấu phía trước.

Một số trận đấu đáng chú ý:

Ngày 6-5

18h30

Man City - Crystal Palace

Ngày 7-5

19h30

Liverpool - Southampton

22h

Arsenal - M.U

Ngày 9-5

2h

Chelsea - Middlesbrough

VietBao.vn