Trước thềm trận đấu, đoàn quân của HLV Diego Simeone đang xếp ở vị trí thứ tư trên bảng xếp hạng với cách biệt khá lớn so với các đội xếp phía trên - bốn điểm so với đội xếp thứ ba Sevilla, sáu điểm so với đội xếp thứ hai Barcelona và bảy điểm so với đội dẫn đầu Real Madrid.

Vì thế, một chiến thắng trước Celta Vigo trên sân nhà là vô cùng cần thiết để Atletico tiếp tục nuôi hy vọng trong cuộc đua tới ngôi vô địch mùa giải 2016-2017.

Tuy nhiên, đội khách đã chứng tỏ việc họ loại Real Madrid tại tứ kết Cúp Nhà vua vừa qua không phải hoàn toàn là may mắn khi có màn nhập cuộc đầy hứng khởi trước một trong những “ông lớn” khác là Atletico.

Phút thứ năm, Celta bất ngờ có bàn thắng mở tỷ số do công của hậu vệ người Argentina Gustavo Cabral. Thủ thành Miguel Angel Moya cản phá thành công quả phạt góc bên cánh trái, song lại không thể ngăn cản Cabral đánh đầu vào lưới trống ngay sau đó để mang về lợi thế dẫn trước cho đội khách.

Fernando Torres đưa trận đấu trở về vạch xuất phát với một siêu phẩm móc bóng vào góc xa cực kỳ đẳng cấp sáu phút sau đó; tuy nhiên, tiền đạo người Tây Ban Nha lại bỏ lỡ cơ hội bằng vàng để nâng tỷ số lên 2-1 cho Atletico ở phút 30 với quả đá penalty chạm xà ngang. Đây là lần thứ sáu Atletico không thể ghi bàn từ chấm 11m kể từ đầu mùa giải.

Pha móc bóng ghi bàn vô cùng đẳng cấp của Fernando Torres. Ảnh: Goal

Chính sự hoang phí của Torres đã khiến đội chủ nhà phải trả giá đắt. Phút 78, John Guidetti dứt điểm chuẩn xác trong vòng cấm để đưa đội khách một lần nữa vươn lên dẫn trước, qua đó giáng một đòn mạnh mẽ vào tham vọng giành trọn vẹn ba điểm của Atletico.

Phải nhờ đến sự xuất sắc của tiền vệ Carrasco và “bùa hộ mệnh” Griezmann trong bốn phút thi đấu cuối cùng thì thầy trò HLV Simeone mới có thể giành được chiến thắng đầy nghẹt thở 3-2 trước đội bóng xứ Galicia. Phút 86, Carrasco tung cú vô-lê đầy uy lực từ bên ngoài vòng cấm để gỡ hòa 2-2 trước khi Griezmann hoàn tất cuộc lội ngược dòng ngoạn mục của Atletico với pha dứt điểm ở cự li gần ba phút sau đó.

Với ba điểm có được trên sân nhà, đội bóng của HLV Simeone tiếp tục duy trì vị thứ tư trên bảng xếp hạng với 42 điểm, bốn điểm ít hơn Sevilla, đội bóng đã giành chiến thắng tối thiểu 1-0 trên sân của Las Palmas trong một trận đấu khác diễn ra cùng ngày.

