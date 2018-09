Cần Thơ khó trụ hạng • Trong cuộc chiến trụ hạng và tranh suất play off, Cần Thơ (17 điểm) nằm dưới đáy bảng có vẻ yếu thế hơn các đối thủ xếp trên như Nam Định (18 điểm), Sài Gòn (19 điểm) hay TP.HCM (21 điểm). Vấn đề của họ chính ở nội bộ xào xáo do cầu thủ “đình công” khi lãnh lương thấp và chậm thưởng. Sau hồi đầu mùa đá lên như diều gặp gió, Cần Thơ gặp rắc rối đã chìm dần xuống nhóm đèn đỏ với nguy cơ lớn nhất không còn ở V-League mùa sau. • Lịch đấu vòng 21 V-League: Ngày 8-9: Quảng Nam-TP.HCM (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Than Quảng Ninh-Hải Phòng (VTV6 trực tiếp 18 giờ); ngày 9-9: SHB Đà Nẵng-Cần Thơ (17 giờ), HA Gia Lai-Thanh Hóa (BĐTV trực tiếp 17 giờ), Nam Định-Sanna Khánh Hòa (18 giờ), Sài Gòn-B. Bình Dương (HTV Thể thao trực tiếp 18 giờ), Hà Nội-SL Nghệ An (VTV6 trực tiếp 19 giờ).