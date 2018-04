- Cuộc đọ sức giữa đương kim vô địch V-League Quảng Nam và HAGL chính là tâm điểm của vòng 1/8 Cúp quốc gia- Sư tử trắng 2018 diễn ra vào chiều nay.

Trong 8 cặp đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia- Sư tử trắng 2018, đương nhiên cuộc đối đầu giữa Quảng Nam vs HAGL tạo ra thu hút đặc biệt của người hâm mộ.

Đây là trận đấu mà thầy trò Hoàng Văn Phúc đặt quyết tâm chiến thắng để tạo cú hích cho V-League sau chuỗi khởi đầu khá tệ. Dù đang là đương kim vô địch V-League nhưng Quảng Nam sau 6 vòng đấu mới chỉ giành được 8 điểm (2 chiến thắng, 2 trận hòa và 2 thất bại).

Cuộc đọ sức giữa Quảng Nam và HAGL là tâm điểm của vòng 1/8 cúp quốc gia 2018

Trong khi đó, HAGL đã có những tín hiệu khá tốt, ở cả V-League và cúp quốc gia. Tuy nhiên, vấn đề của đội bóng phố Núi cũng giống đội chủ nhà, đó là họ chưa làm tốt khâu dứt điểm, đặc biệt là hàng thủ quá mong manh, dễ vỡ.

Công Phượng và các đồng đội chỉ có 7 lần sút tung lưới đối phương ở V-Legue, nhận 11 bàn thua sau 6 vòng đấu.

Một chuyến làm khách được dự báo nhiều khó khăn với HAGL và hãy xem dàn sao U23 Việt Nam ở đội bóng phố Núi vượt qua như thế nào, sau khi họ có tâm lý thoải mái khi bầu Đức khẳng định sẽ không cho đội bóng bỏ giải.

Cũng trong chiều nay, hai cặp đấu đáng chú ý khác của các đại diện V-League là Hà Nội vs Sài Gòn, Khánh Hoà vs Hải Phòng. Hai cặp đấu còn lại là Bình Dương vs Bình Định, Bình Phước vs Nam Định.

Đáng chú ý, 8 cặp đấu của Cup Quốc gia 2018 đều được VTVCab truyền trực tiếp trên các kênh sóng của nhà đài này.

Video tổng hợp trước vòng 1/8 Cup Quốc gia- Sư tử trắng 2018 (nguồn VPF):

Lịch thi đấu vòng 1/8 Cúp quốc gia - Sư tử trắng 2018:

