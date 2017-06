CĐV Hải Phòng tái diễn hình ảnh xấu xí

Khoảng 2.000 cổ động viên Hải Phòng đã di chuyển tới sân Mỹ Đình (sân nhà tạm thời của CLB Hà Nội trong thời gian sân Hàng Đẫy cải tạo) để tiếp lửa cho đội nhà, tạo bầu không khí cuồng nhiệt cho một trong những trận đấu được chờ đợi nhất vòng 14.

Đáng tiếc khoảng thời gian cuối trận, cùng với sự bất lực của cầu thủ đội khách trên sân (thua 0-2) thì trên khán đài, các CĐV Hải Phòng tái diễn hành động xấu xí khi ném nhiều pháo sáng xuống sân, khiến trận đấu phải tạm dừng ít phút.

Hậu quả của hành động xấu xí này là nhiều điểm trên đường piste sân Mỹ Đình bị cháy xém và BTC trận đấu sẽ phải nhận án phạt nguội từ Ban Kỷ luật VFF.

CĐV Hải Phòng ném chai lọ, vật thể lạ và pháo sáng xuống sân Mỹ Đình

7 trận, 3 thẻ đỏ, 25 thẻ vàng

Vòng 14 chứng kiến nhiều pha bóng quyết liệt, kéo theo đó là sự cứng rắn của các trọng tài. 3 thẻ đỏ cùng 25 thẻ vàng đã được rút ra. Đáng chú ý CLB Thanh Hóa nhận tới 5 thẻ vàng trong trận thắng Đà Nẵng 3-2, trong khi cầu thủ Sầm Ngọc Đức (Hà Nội) lĩnh thẻ đỏ trực tiếp với pha song phi đạp trực diện vào ống đồng vào Anh Hùng (Hải Phòng) – người từng bị gãy chân khi khoác áo CLB An Giang cũng bởi từ một pha vào bóng thô bạo của đồng nghiệp. Tuần này, có thể Ban Kỷ luật sẽ xem xét ra thêm án phạt nguội với Ngọc Đức.

Trọng tài “tròn vai”

Sau lượt đi mắc nhiều sai sót, công tác trọng tài được đặc biệt chú ý ngay vòng đầu tiên lượt về, vô hình trung tạo áp lực không nhỏ cho những người nhận nhiệm vụ cầm còi chiều 24-6. Tuy nhiên, cơ bản các trọng tài đã “tròn vai”, không để xảy ra sự cố. Nhiều trọng tài còn khá mạnh tay khi xử lý các pha phạm lỗi của cầu thủ các đội, điển hình là tình huống trọng tài Nguyễn Hiền Triết rút thẻ đỏ trực tiếp truất quyền thi đấu của Tấn Điền (Khánh Hòa) vì hành động kéo áo Thanh Trung (Quảng Nam) khi cầu thủ này đang tiếp cận vòng 16m50 đội chủ sân Nha Trang.

CLB Thanh Hóa củng cố ngôi đầu

Với trận thắng 3-2 trước đối thủ sừng sỏ SHB Đà Nẵng, đội vô địch lượt đi là CLB Thanh Hóa tiếp tục củng cố ngôi đầu với 29 điểm sau 14 lượt trận. Bám đuổi ngay sau là CLB Hà Nội với 27 điểm. Việc có tới 3 đội cùng 23 điểm xếp ngay sau đang phả hơi nóng lên Thanh Hóa và Hà Nội trong cuộc đua vô địch, dự báo sẽ rất quyết liệt ở những vòng tới.

Thanh Hóa tiếp tục bay cao

Vé hạng Nhất chờ CLB Long An

Những bổ sung nhân sự giai đoạn giữa mùa chưa giúp Long An cải thiện hình ảnh, bằng là chứng là vòng 14 thầy trò HLV Minh Phương phải nhận trận thua thứ 11 liên tiếp, lần này là trước CLB TP.HCM ngay trên sân nhà Tân An. Với vỏn vẹn 5 điểm sau 14 trận, thua đội xếp hạng 12 là Bình Dương 5 điểm, Long An cùng Cần Thơ (8 điểm) đang tiến gần tấm vé xuống chơi giải hạng Nhất năm sau.

VietBao.vn