Đấu võ nghiệp dư

Không chỉ tại Trung Quốc, tiếng tăm võ sĩ MMA hạ đo ván cao thủ Thái Cực Quyền trong 10 giây truyền rộng sang cả Việt Nam. Nhiều võ sư làng võ Việt đã lên tiếng về trận đấu gây ồn ào này.

Theo võ sư cao cấp Quốc gia Nguyễn Ngọc Hải, Phó chủ tịch kiêm trưởng ban thanh tra Hội võ thuật Hà Nội, quyền chưởng môn phái Lâm Sơn Động, trận đấu võ giữa Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi chỉ là cuộc thách đấu của hai tay võ nghiệp dư.

Trận đấu này không chính thống, không mang tính chuyên môn, không có sự chuẩn bị từ trang thiết bị, sàn đánh đến trang phục, võ sĩ ai thích mặc gì thì mặc nấy.

Võ sư Đinh Trọng Thủy, Phó trưởng Ban chuyên môn Hội võ thuật Hà Nội, Trưởng võ phái Vĩnh Xuân KUNGFU Thăng Long cũng nhận định đây là cuộc so tài của hai cá nhân, không phải đại diện hai môn phái. Vì trận đấu này không nằm trong sự tổ chức của chính quyền hay đại hội võ thuật nào.

Võ sư Đinh Trọng Thủy

Ông Thủy đánh giá thêm, cho rằng cả Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi đều hành xử nghiệp dư.

Theo ông, Hiểu Đông chê bai cả thế hệ võ truyền thống như vậy, về đạo đức và võ cách đều không đúng với người luyện võ. Thắng một trận mà thách thức cả cộng đồng võ thuật thì đã đi quá xa. Một người luyện võ đẳng cấp sẽ không còn phân biệt truyền thống hay hiện đại.

Còn Ngụy Lôi thì không xứng đáng là một chưởng môn, ứng xử non nớt và võ công hạn hẹp.

Nhiều công chúng phẫn nộ, cho rằng chỉ vì hai tay võ nghiệp dư với trận so tài cá nhân mà cả làng võ phải sục sôi, dư luận xôn xao. Trước đó, nhiều người nghi vấn rằng Từ Hiểu Đông và Ngụy Lôi bắt tay với nhau tạo scandal để nổi tiếng.

Trước sau bất nhất

Sau khi bị đả bại thê thảm dưới tay võ sĩ MMA nghiệp dư Từ Hiểu Đông, Ngụy Lôi - người sáng lập ra phái Lôi Công (sấm sét), một nhánh của Thái Cực Quyền đã lên tiếng về trận đấu của mình.

Ban đầu, Ngụy Lôi đổ lỗi lý do thua trận mà không kịp đáp trả đối thủ một đòn nào là vì "giày trơn", chứ không phải vì ông lép vé, không có khả năng thực chiến.

Ngụy Lôi cho hay, vào ngày thi đấu, ông đã sơ xuất mang một đôi giày mới với đế cao su. Trong khi đó, sàn đấu cũng được phủ một lớp cao su mềm. Điều này khiến ông bị trơn trượt, mất cân bằng, khó trụ vững dẫn đến lúng túng, mất bình tĩnh và ngã nhào ra.

Ngụy Lôi (áo trắng) so tài với Từ Hiểu Đông

Ngụy Lôi khẳng định, Hiểu Đông không bao giờ có thể chạm vào ông khi ông còn đứng, chỉ tới khi ông trượt ngã xuống sàn, võ sĩ 38 tuổi mới có cơ hội giáng những đòn đấm vào mặt ông.

Cộng đồng thắc mắc tại sao ông không yêu cầu một cuộc tái đấu với Hiểu Đông và càng chỉ trích Ngụy Lôi là kẻ lừa đảo, giả danh cao thủ Thái Cực Quyền, kém tắm bên cạnh võ sĩ MMA nhưng cố mượn cớ đổ lỗi cho giày dép.

Lúc này, Ngụy Lôi lại giải thích ông tham gia trận đấu này với tư cách cá nhân chứ không hề đại diện cho bộ môn Thái Cực Quyền. Và hệ phái Lôi Công của ông vẫn còn quá non trẻ so với lịch sử lâu đời của võ thuật Trung Hoa. Do đó, nếu võ sĩ MMA muốn đấu hãy tìm kẻ chuyên tu hơn ông.

Dư luận đã bóc mẽ lời biện minh sau của Ngụy Lôi. Trong khi trước đó ông hết sức khẳng định thực lực của mình, không thừa nhận bại trận vì yếu kém, thì sau đó lại vô tình công nhận.

VietBao.vn

(Tổng hợp)