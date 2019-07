Sự kiện:

Khám phá võ thuật

Tổng hợp những màn biểu diễn của cao thủ võ thuật Trung Quốc

"Hắc Tâm Chuyển" đập vỡ gạch bằng đầu

Đến đây hẳn mọi người sẽ thắc mắc tại sao không có Từ Hiểu Đông. Câu trả lời rất đơn giản, đây là giải võ cho các cao thủ cổ truyền, Từ là võ sỹ MMA nên không được tham gia. Nếu có Từ Hiểu Đông tham dự chắc chắn những võ sư trên sẽ không dám khoe mẽ võ công như vậy, bởi ai cũng biết võ sỹ họ Từ rất ghét các màn biểu diễn bị tố có tính chất lừa gạt.

VietBao.vn