Làng võ Trung Quốc lại trải qua một phen xôn xao sau khi võ sư tự nhận mình là một "cao thủ" phái Võ Đang Chu Xuân Bình để thua ê chề trước võ sĩ MMA nghiệp dư có tên là Dư Cầu Sinh.

Điều kỳ lạ trong màn tỉ thí này là khi vừa vào trận, không biết võ sư Chu Xuân Bình vì trình độ non kém hay thái độ khinh địch mà không thèm phòng thủ vùng mặt. Thay vì co tay lên be chắn, ông lại thõng xuống và thả lỏng. Hệ quả là chỉ đúng 3 giây, ông đã bị Dư Cầu Sinh tung cú đấm cực mạnh trúng mặt và gục ngã xuống sàn.

Sau đó, dù vẫn có thể tiếp tục thi đấu nhưng Chu Xuân Bình chỉ trụ được thêm vài giây, trước khi bị Dư Cầu Sinh tung liền một tổ hợp đòn và bị hạ knock-out.

Được biết, Chu Xuân Bình năm nay 46 tuổi, cao 1m75, nặng 75kg, từ nhỏ đã tập luyện Dương Thị Thái Cực quyền, Trần Thị Thái Cực quyền, sau đó học Tam Phong Thái Cực quyền của Võ Đang và Mê Tông quyền, là người rất quen thuộc trong giới Trung Quốc nội gia quyền; thông thạo cả quyền, kiếm, đao, thương; nổi tiếng là người có năng lực thực chiến đánh nhanh.

Trong khi đó đối thủ của ông là Dư Cầu Sinh, 24 tuổi, cao 1m74, nặng 65kg, võ sĩ nghiệp dư mới tập luyện MMA 1 năm.

Clip: Võ sư Chu Xuân Bình đấu võ sĩ Dư Cầu Sinh.

