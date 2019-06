Sự kiện:

MMA

Thể thao

Võ sỹ MMA Từ Hiểu Đông sỉ nhục võ Trung Quốc

Video đòn knock-out đẹp mắt của võ sĩ Trung Quốc tại sàn võ thuật châu Á:

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Han Zi Hao - Một trong những võ sĩ Trung Quốc nổi bật nhất sàn MMA châu Á

Trước đó lấy mục đích quảng bá võ hiện đại, đặc biệt là MMA đến với người dân nước nhà, võ sĩ Từ Hiểu Đông đã liên tiếp đánh bại nhiều cao thủ của võ thuật truyền thống Trung Quốc. Tuy nhiên, cùng với phát ngôn võ thuật truyền thống Trung Quốc không có tính thực chiến, võ sĩ họ Từ bị tẩy chay nặng nề, thậm chí không được tham gia các hoạt động xã hội vì bị cho rằng làm “bẽ mặt” võ thuật Trung Hoa vốn đã nổi tiếng từ lâu.

VietBao.vn