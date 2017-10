Để chuẩn bị cho trận tranh đai vô địch hạng Lightweight của ONE Championship vào ngày 10-11 tại Manila - Philippines, tân vương của hạng lông Martin Nguyen sẽ có mặt ở Saigon Sports Club trong 3 ngày để tập luyện tại đây.

Ngày 18-8, Martin Nguyen đã bất ngờ hạ đo ván Marat Gafurov để trở thành tân vương ở hạng lông của ONE Championship. Để có thể làm nên lịch sử, khi anh hy vọng sẽ có chiếc đai vô địch thứ 2 ở giải đấu này, nhà vô địch ONE Featherweight Martin Nguyễn sẽ đối đầu với nhà vô địch Lightweight Eduard Folayang trong trận Superfight hai hạng cân đầu tiên của ONE Cnhampionship ở sự kiện LEGENDS OF THE WORLD, diễn ra tại Manila-Philippines vào ngày 10-11. Do vậy, Martin Nguyễn sẽ phải cố gắng tăng 7 kg trong thời gian hiện tại, nhất là khi anh ở Việt Nam, quê hương của ba mẹ.

Martin Nguyen sinh ngày 5-6-1989, hiện sống tại Sydney (bang New South Wales, Úc). Lúc nhỏ, Martin Nguyen được đánh giá là một cầu thủ bóng bầu dục đầy hứa hẹn, nhưng buộc phải từ bỏ bởi hàng loạt chấn thương. Kể từ đó, Martin Nguyen bắt đầu làm quen với võ thuật với quyết tâm đạt được giấc mơ thượng đài ở MMA. Quyết tâm của Martin Nguyen đã gặp không ít cản trở bởi gia đình, đặc biệt là mẹ. Nguyen từng chia sẻ: "Mẹ tôi không bao giờ chấp nhận cho tôi thi đấu bởi bà sợ tôi gặp phải chấn thương nghiêm trọng. Tôi chưa bao giờ nói chuyện với mẹ về sàn đấu khốc liệt này". Anh là võ sĩ hạng lông, bắt đầu sự nghiệp võ tự do vào năm 2012 và đang trên đà tiếp cận những thành tích đỉnh cao trong môn võ cực kỳ khốc liệt này. Quang Liêm

VietBao.vn