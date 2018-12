Sự kiện:

Roger Federer: Tay vợt vĩ đại

Rafael Nadal

Novak Djokovic

Làng tennis thế giới 2018 chứng kiến những cuộc đua tranh rực lửa. Federer - Nadal - Djokovic tạo nên thế chân vạc nhưng các tài năng trẻ cũng sẵn sàng thử thách đàn anh. Mời các bạn nhìn lại mùa giải qua loạt bài "Võ đài tennis 2018".

Video trận kịch chiến giữa Novak Djokovic và Roger Federer ở bán kết Paris Masters 2018:

Thiem biến Nadal thành cựu vô địch trên sân đất nện ở Madrid Masters 2018

Trong top 5 trận đấu hay nhất mùa giải 2018 được trang chủ ATP World Tour đánh giá, trận đấu mà Rafael Nadal vượt qua Stan Wawrinka 7-5, 7-6 (7-4) ở vòng 3 Rogers Cup hồi tháng 8.

Bên cạnh Nadal tại Madrid Masters, một huyền thoại sống nữa của làng banh nỉ cũng đã thành cựu vương một giải ATP Masters 1000 đầy đau đớn trong năm nay.

Đó chính là Roger Federer khi anh bị Juan Martin Del Potro phế ngôi vô địch ngay tại trận chung kết tại Indian Wells khi thua đối thủ người Argentina 4-6, 7-6 (8-6), 6-7 (2-7).

Tay vợt đã kết thúc năm 2018 với ngôi số 1 thế giới – Novak Djokovic trong năm nay cũng đã có một thất bại nhớ đời khi chịu thua ngược bởi Marin Cilic với tỉ số 7-5, 6-7 (4-7), 3-6 ở Queen’s Club Championship.

Cũng chính thất bại ấy tại giải ATP 500 trên sân cỏ sát thềm Wimbledon đã giúp Nole bừng tỉnh để thi đấu rực sáng nửa sau mùa giải 2018 và kết thúc năm với ngôi số 1 thế giới.

Top 5 trận đấu hay nhất ATP World Tour năm 2018: 5, Rafael Nadal thắng Stan Wawrinka 7-5, 7-6(4) ở vòng 3 Rogers Cup ngày 10/8/2018 4, Dominic Thiem thắng Rafael Nadal 7-5, 6-3 ở trận tứ kết Madrid Masters ngày 11/5/2018 3, Marin Cilic thắng Novak Djokovic 5-7, 7-6(4), 6-3 ở chung kết Queen’s Club Championship ngày 24/6/2018. 2, Juan Martin Del Potro thắng Roger Federer 6-4, 6-7(8), 7-6(2) ở chung kết Indian Wells Masters ngày 18/3/2018 1, Novak Djokovic thắng Roger Federer 7-6(6), 5-7, 7-6(3) ở bán kết Paris Masters ngày 3/11/2018

Mời các bạn đón xem phần tiếp theo về những màn quyết chiến nảy lửa tại đấu trường Grand Slam vào 6h, sáng mai 19/12!

VietBao.vn