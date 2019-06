Sự kiện:

Bi Nguyễn là nữ võ sĩ gốc Việt đầu tiên thi đấu tại ONE Championship – đấu trường võ thuật tổng hợp danh giá nhất châu Á. Cô đã để lại ấn tượng cực mạnh ngay trận ra mắt của mình hồi tháng 4 bằng “cơn mưa” đòn chỏ knock-out nhà vô địch Muay Thái người Indonesia Retno Wulan.

Nữ võ sĩ gốc Việt Bi Nguyễn tiếp tục lên sàn MMA vào tháng 7 tới đây

Người hâm mộ không phải chờ đợi lâu để được xem nữ võ sĩ xinh đẹp này trở lại võ đài khi ngày 12/7 tới đây, Bi Nguyễn sẽ tiếp tục lên sàn MMA trong sự kiện ONE: MASTERS OF DESTINY diễn ra tại thủ đô Kuala Lumpur, Malaysia.

Đối thủ của Bi Nguyễn là Bozhena Antoniyar - nữ võ sĩ người Myanmar đang giữ kỉ lục về cú knock-out nhanh nhất hạng cân Atomweight (khoảng 52 kg) khi hạ gục đối thủ đồng hương Shwe Sin ngay ngày ra mắt ONE chỉ trong vòng 24 giây.

Antoniyar được ví von là “nữ võ sĩ sở hữu đôi tay nhanh và mạnh nhất” với hai lần vô địch boxing quốc gia. Bên cạnh đó, cô đã có 3 trận chinh chiến ở ONE với 2 chiến thắng, đó chắc chắn sẽ là lợi thế về kinh nghiệm của cô trong cuộc đối đầu với Bi Nguyễn tới đây.

Trong khi đó, Bi Nguyễn đang trong quá trình huấn luyện thần tốc để chuẩn bị cho trận đấu. Nữ võ sĩ có biệt danh “Ong sát thủ” hiện đang hoàn tất những giai đoạn cuối cùng ở phòng tập Tiger Muay Thái trước khi lên đường sang Malaysia giao đấu.

Bozhena Antoniyar đang giữ kỉ lục về cú knock-out nhanh nhất hạng cân

Nhận xét về đối thủ sắp tới, Bi Nguyễn chia sẻ: “Antoniyar là một đối thủ rất khó đoán. Tôi đã xem cô ấy thi đấu và có thể thấy rằng đây là kiểu võ sĩ ưa thích lối tấn công dồn dập. Tôi nghĩ trận đấu sắp tới sẽ rất cuồng nhiệt và mãn nhãn đối với khán giả”.

Đối đầu tại ONE: MASTERS OF DESTINY, cả Bi Nguyễn và Bozhena Antoniyar đều đang hướng tới chuỗi 2 trận thắng liên tiếp để có thể thăng tiến ở hạng cân Atomweight. Đặc biệt với Bi Nguyễn, khi việc ONE Championship có thể sớm xuất hiện Việt Nam trong tương lai không xa, nếu cô có thể duy trì thành tích và mang trận tranh đai đến Việt Nam, đó sẽ là một dấu mốc đáng nhớ trong sự nghiệp.

