Cuộc so tài đầu tiên ở vòng bốn đội mạnh nhất giữa Sông Lam Nghệ An và Viettel diễn ra hấp dẫn ngay sau tiếng còi khai cuộc. Viettel là đội bóng chủ động hơn và có bàn mở tỷ số từ khá sớm. Phút thứ 6, Viettel được hưởng quả đá phạt từ vị trí khá hẹp bên phía cánh phải, Hoàng Đức thực hiện pha bóng nửa chuyền nửa sút rất khó chịu khiến thủ môn bên phía Sông Lam Nghệ An lúng túng để thủng lưới.

Bị dẫn bàn, đội bóng xứ Nghệ còn phải chịu tổn thất lớn khi trung phong Phạm Đức Thông dính chấn thương sau tình huống tranh chấp bóng với thủ thành Xuân Sơn của Viettel. Dù vậy, các cầu thủ áo vàng vẫn thi đấu rất quyết tâm và tạo được khá nhiều cơ hội nguy hiểm về phía khung thành đối phương. Những nỗ lực của Sông Lam Nghệ An cuối cùng cũng được đền đáp với pha lập công của Phan Văn Đức ở phút 35 sau cú đánh đầu ngược hiểm hóc, đưa trận đấu về vạch xuất phát. Đó cũng là bàn thắng cuối cùng sau 90 phút thi đấu chính thức trên sân Gò Đậu.

Tỷ số hòa 1-1 buộc hai đội phải bước vào loạt sút luân lưu đầy may rủi. 9/10 lượt sút đầu tiên được cầu thủ hai đội thực hiện thành công, chỉ duy nhất pha dứt điểm cuối cùng quyết định của Quang Đạt đưa bóng tìm trúng xà ngang đã khiến Sông Lam Nghệ An phải chấp nhận dừng bước ở vòng bán kết.

Cặp đấu bán kết còn lại thậm chí còn đáng chờ đợi hơn khi Hoàng Anh Gia Lai với dàn cầu thủ khá đồng đều và nền tảng kỹ thuật tốt đối đầu với chủ nhà Becamex Bình Dương. Trước đối thủ được đánh giá có phần nhỉnh hơn, Becamex Bình Dương lựa chọn lối chơi phòng ngự khoa học và hợp lý đã gây không ít khó khăn cho đội bóng phố núi trong việc triển khai tấn công.

Hoàng Anh Gia Lai có chiến thắng khá nhọc nhằn trước chủ nhà Becamex Bình Dương.

Sau gần 3/4 thời gian thi đấu diễn ra trong thế giằng co, cuối cùng Hoàng Anh Gia Lai là đội có được bàn khai thông thế bế tắc. Phút 74, các cầu thủ đội bóng phố núi tổ chức phản công nhanh sau tình huống gây sức ép không thành công của Becamex Bình Dương, Đinh Thanh Bình sau hai nhịp khống chế bóng khéo léo trong vòng cấm đã tung ra cú sút không thể cản phá ở góc hẹp, đưa đội nhà vươn lên dẫn trước.

Những phút còn lại của trận đấu chứng kiến những nỗ lực tấn công bất thành của Becamex Bình Dương. Tuy nhiên, sự nôn nóng của các cầu thủ chủ nhà đã khiến họ không có được sự chính xác ở những pha bóng quyết định. 90 phút thi đấu khép lại với cách biệt tối thiểu 1-0 nghiêng về Hoàng Anh Gia Lai.

Như vậy, Hoàng Anh Gia Lai và Viettel là cái tên góp mặt ở trận đấu cuối cùng của Giải U21 Quốc gia diễn ra vào ngày 7-12. Đây là lần thứ hai ở mùa giải này hai đội gặp nhau, cuộc chạm trán trước đó diễn ra tại lượt trận cuối cùng vòng bảng đã kết thúc không bàn thắng. Trong khi đó, chủ nhà Becamex Bình Dương và Sông Lam Nghệ An nhận giải đồng hạng ba.

HUY VŨ

VietBao.vn