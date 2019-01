Có 4 đội bóng không thủng lưới bàn nào ở vòng bảng Asian Cup 2019, trong đó Jordan là hiện tượng thú vị nhất khi đứng đầu bảng B - nơi có đương kim vô địch Úc. Chính vì vậy, trước trận Việt Nam - Jordan, LĐBĐ châu Á (AFC) đánh giá đây là cặp đấu tương đồng của 2 đội tuyển có lối chơi phòng ngự phản công khó chịu hàng đầu châu lục.

Trong 3 trận đấu của Jordan tại vòng bảng, bất ngờ nhất chính là chiến thắng 1-0 ngay trận mở màn trước Úc. Jordan chơi phòng ngự phản công cực hay, tận dụng rất tốt một tình huống cố định để đánh gục đội đang giữ cúp. Thống kê cho thấy đội tuyển Úc có đến 11 cú sút về phía khung thành Jordan nhưng không thể chọc thủng lưới đội bóng Tây Á.

Sự tiến bộ của Jordan tiếp tục được thể hiện bằng chiến thắng 2-0 trước Syria, rồi hòa Palestine 0-0 khi cục diện bảng đấu đã ngã ngũ. Nhìn cách thầy trò HLV Vital Borkelmans, từng là trợ lý của cựu HLV Marc Wilmots ở đội tuyển Bỉ, đoạt vé dự vòng 1/8 bằng lối chơi phòng ngự chặt chẽ và hiệu quả, các chuyên gia bóng đá châu Á tin rằng đây không phải là thành công ngẫu nhiên.

Từ đầu tháng 9-2018, đội tuyển Jordan đã được triệu tập để chuẩn bị cho Asian Cup 2019. Với 9 trận giao hữu, Jordan thua 4, hòa 4 và chỉ thắng 1 trận trước Ấn Độ. Nhưng khi đến với giải vô địch châu Á, Jordan đã khiến tất cả phải kinh ngạc với những màn trình diễn đầy thuyết phục, thông qua sơ đồ 4-2-3-1 của HLV Borkelmans.

Bước vào trận vòng 1/8 đầu tiên, AFC tin rằng sự tương đồng trong lối chơi phòng ngự phản công của 2 đội sẽ mang đến màn so tài hấp dẫn. Không những vậy, nếu như đội tuyển Việt Nam có độ tuổi trung bình trẻ nhất giải (23,1) thì Jordan hiện sở hữu những thủ dày dạn kinh nghiệm như thủ thành đội trưởng Amer Shafi (36 tuổi), Anas Bani Yaseen (30 tuổi), Baha’ Abdel-Rahman (32 tuổi)… So về chiều cao trung bình, Jordan cũng không vượt trội tuyển Việt Nam (1,78 m so với 1,73 m). Điều này sẽ bớt được một phần thiệt thòi cho đội bóng của HLV Park Hang-seo sau khi từng phải đối đầu những "gã khổng lồ" như Iran, Iraq tại vòng bảng.

Cả 2 lần chạm trán Jordan trước đây tại vòng loại Asian Cup 2019, đội tuyển Việt Nam đều không thua: Hòa 0-0 ở lượt đi vào tháng 6-2017 (HLV Nguyễn Hữu Thắng dẫn dắt) và hòa 1-1 vào tháng 3-2018 (lúc này đã được HLV Park Hang-seo chỉ đạo).

Jordan đang kém 9 bậc so với đội tuyển Việt Nam trên bảng xếp hạng thế giới. Đội bóng Tây Á này tuy không được đánh giá cao như các đội tuyển Iran, Iraq, Ả Rập Saudi, UAE, Qatar, Bahrain, Oman nhưng hiện tại, giới chuyên môn vẫn xếp họ ở cửa trên so với tuyển Việt Nam.

Jordan từng 3 lần tham dự Asian Cup và 2 lần lọt vào tới tứ kết (2004, 2011). Cách đây 4 năm, Jordan cũng có suất tham dự Asian Cup 2015 nhưng sớm dừng bước tại bảng đấu có sự xuất hiện của Nhật Bản, Iraq và Palestine.

