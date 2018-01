Tại vòng knock-out U-23 châu Á, U-23 Việt Nam nằm ở nhánh đấu dễ thở hơn rất nhiều so với U-23 Malaysia.

Vòng tứ kết U-23 châu Á đã xác định đủ tám đội góp mặt gồm: Nhật Bản, Hàn Quốc, Qatar, Iraq (dẫn đầu vòng bảng), Uzbekistan, Palestine, Malaysia và Việt Nam (đứng thứ hai bảng).

U-23 Việt Nam đang thi đấu rất tốt tại VCK U-23 châu Á.

Ở tứ kết, U-23 Malaysia gặp ứng viên vô địch Hàn Quốc, trong khi U-23 Việt Nam “đụng” Iraq. Nếu hai đội bóng Đông Nam Á may mắn vượt qua vòng tứ kết, Malaysia sẽ đối đầu với Nhật hoặc Uzbekistan, Việt Nam gặp một trong hai đội Qatar hoặc Palestine ở bán kết.

Rõ ràng việc Malaysia phải đá với Hàn Quốc hay Nhật Bản là khó hơn rất nhiều so với việc Việt Nam gặp Iraq hay Qatar. Đó là chưa kể, các đội tuyển Việt Nam thường thi đấu thăng hoa và có thành tích rất tốt khi đối đầu với những đội bóng thuộc khu vực Tây Á.

Vì thế dù bị đánh giá thấp, U-23 Việt Nam vẫn “sáng cửa” vào chung kết U-23 châu Á, ít ra là so với đội bóng cùng khu vực Đông Nam Á Malaysia. Tất nhiên, mọi thông số chỉ đúng về mặt lý thuyết và để có mặt ở chung kết, U-23 Việt Nam lẫn U-23 Malaysia cần phải có những nỗ lực vượt bậc, đấu pháp hợp lý và cả may mắn nữa. Bởi như đã nói ở trên, Việt Nam và Malaysia yếu thế hơn rất nhiều so với các đối thủ còn lại.

Trong bóng đá, không thể nói trước được gì. Không ai tin Việt Nam và Malaysia sẽ vượt qua vòng bảng nhưng họ đã gây bất ngờ, làm rạng danh bóng đá Đông Nam Á khi hoàn thành mục tiêu đó. Đặc biệt, U-23 Việt Nam rơi vào nhánh đấu dễ thở hơn nên khả năng thầy trò HLV Park Hang-seo

tiếp tục gây bất ngờ lọt vào chung kết là điều có thể hy vọng.

Lịch thi đấu:

Vòng tứ kết U-23 châu Á:

Tứ kết 1: Nhật Bản - Uzbekistan (19-1 lúc 15 giờ)

Tứ kết 2: Qatar - Palestine (19-1 lúc 18 giờ 30)

Tứ kết 3: Hàn Quốc - Malaysia (20-1 lúc 15 giờ)

Tứ kết 4: Iraq - Việt Nam (20-1 lúc 18 giờ 30)

Bán kết:

Thắng tứ kết 1 - thắng tứ kết 3 (23-1 lúc 15 giờ)

Thắng tứ kết 2 - thắng tứ kết 4 (23-1 lúc 18 giờ 30)

Tranh ba tư: Hai đội thua bán kết (26-1 lúc 15 giờ)

Tranh chung kết: Hai đội thắng bán kết (27-1 lúc 15 giờ)

VietBao.vn