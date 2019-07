Sự kiện:

Bóng chuyền Việt Nam

Video những tình huống hay của Thu Hoài

To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading to a web browser that supports HTML5 video

Một pha búng bóng để đồng đội đập nhú

Tình huống chuyền sau đầu cho Bích Thủy dứt điểm

Những tình huống chuyền bóng của Thu Hoài ngày càng đa dạng

Nhãn quan chiến thuật của Hoài ngày càng cải thiện

VietBao.vn