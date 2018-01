- Giải golf Việt Nam Top 500 CEO Championship- VCG 500 2018 không chỉ mang đến cơ hội giao lưu, kết nối của những CEO lớn hàng đầu quốc gia, mà còn là dịp thử vận may với giải thưởng Hole-in-one (HIO) rất giá trị.

Giải golf VCG 500 2018: Hội tụ các CEO "đỉnh" nhất Việt Nam

Cơ hội hợp tác trên sân golf qua lời kể của người trong cuộc

Giải golf VCG500 2018 qua con mắt nhà đài

Công bố giải golf Việt Nam Top 500 CEO Championship- VCG 500 2018

“CEO Việt Nam không chỉ kinh doanh giỏi mà còn là người đàn ông hấp dẫn”

Cơ cấu giải thưởng của VCG 500 2018 cực kỳ hấp dẫn đối với các golfer. Bởi theo công bố của BTC giải, các golfer dự giải có dịp thử vận may với giải thưởng HIO lớn. Giải HIO của VCG 500 lần này được treo ở hố số 8 và 17, với giải thưởng là một xe ô tô hạng sang BMW, kèm theo thẻ member Vinpearl, tổng giá trị lên tới hàng tỷ đồng.

Ở bất cứ giải golf nào, giải thưởng ở cú HIO luôn kích thích người chơi, và đây cũng là cơ hội để tất cả thử vận may của mình.

Cũng theo BTC, giải năm nay ngoài các giải thưởng Best Gross dành cho các golfer bảng A, B, C, còn có giải nhất, nhì, ba ở 3 bảng; giải kỹ thuật, bốc thăm may mắn…

Giải HIO rất có giá trị đang chờ các golfer trên sân Vinpearl Golf Hải Phòng

Chia sẻ với VietNamNet, ông Nguyễn Thái Dương, Giám đốc điều hành Hệ thống giải golf chuyên nghiệp Việt Nam (VPGA TOUR)- phụ trách chuyên môn VCG 500 2018, cho biết: "Giải đấu sẽ áp dụng theo thể thức đấu gậy 18 hố tính điểm NET theo Handicap ngày tính theo System 36.

Người chơi sẽ đánh bóng của mình và ghi điểm thực (tổng số gậy) vào phiếu điểm, ký và nộp phiếu điểm lại cho BTC ngay khi kết thúc thi đấu, không ghi điểm over của mỗi hố".

Cũng theo ông Nguyễn Thái Dương, dù là giải nghiệp dư nhưng VCG 500 2018 đặt tiêu chí công bằng về luật lên hàng đầu.

"Đây là giải đấu có tính chất kết nối cao giữa các doanh nghiệp, từ đó giúp họ mở rộng quan hệ, hợp tác và trên hết là hướng tới mục đích đóng góp cho xã hội. Về góc độ chuyên môn, chúng tôi cam kết tạo nên một sân chơi có chất lượng cao nhất, công bằng nhất, bởi chính điều đó thể hiện sự uy tín, chuyên nghiệp và tạo nên hứng thú cho các golfer", ông Dương nói.

Giải golf VCG 500 2018 quy tụ hơn 100 lãnh đạo những doanh nghiệp hàng đầu trong các bảng xếp hạng uy tín của Vietnam Report, VCG500 2018, được chia thành ba bảng thi đấu.

TBT báo VietNamNet, Trưởng BTC giải Phạm Anh Tuấn chia sẻ về giải đấu với báo chí trong buổi họp báo ngày 8/1 tại Hà Nội. Ảnh S.N

VCG 500 2018 lần đầu được báo VietNamNet - Bộ TT&TT tổ chức, nhân đúng kỉ niệm 20 năm thành lập Báo và 11 năm công bố - vinh danh 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam. Báo VietNamNet phối hợp cùng Công ty Cổ phần Báo cáo Đánh giá Việt Nam (Vietnam Report), Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo & Sáng tạo - Boston, Hoa Kỳ và Học viện Golf Hà Nội tổ chức Giải đấu Vietnam Top 500 CEO Golf Championship (VCG500).

Giải sẽ diễn ra vào ngày 20/1/2018 tại Vinpearl Golf Hải Phòng (Đảo Vũ Yên, thành phố Hải Phòng), ngay sau Lễ công bố 500 Doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2017 (VNR500) diễn ra ngày 19/1/2018 tại Khách sạn Grand Plaza, Hà Nội.

Song hành với giải VCG500 2018, BTC giới thiệu Chương trình Học bổng Michael Dukakis Fellowship của Viện Michael Dukakis về Lãnh đạo & Sáng tạo nhằm tìm kiếm và tôn vinh những cá nhân lãnh đạo xuất sắc đến từ các lĩnh vực kinh doanh, văn hóa, khoa học, thể thao, quản lý nhà nước và xã hội…

Chương trình dự kiến trao cơ hội học tập, trao đổi kinh nghiệm và trải nghiệm thực tế về các chủ đề lãnh đạo, đổi mới và sáng tạo tới những cá nhân xuất sắc, có thành tích nổi bật của Việt Nam với các giáo sư, học giả và chuyên gia hàng đầu thế giới.

Bằng Lăng

VietBao.vn