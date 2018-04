Lộ trình chặng 14 dưới trời nắng nhiều đèo, dốc là một trong những nguyên nhân khiến tốc độ trung bình giảm hẳn.

Là tay đua có nước rút thuộc hàng “số má” nên chiến thắng sau 2 giờ 30’10” của Duy Nhân trước hai đối thủ “chuyên trị tốc độ” Nguyễn Thành Tâm (Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang) và áo xanh Lê Nguyệt Minh (Minh Giang TP.HCM) tại vạch đích Phú Yên không quá bất ngờ đối với giới chuyên môn.

Chặng đấu vỏn vẹn 94 km, tốc độ trung bình thuộc hàng thấp kỷ lục - 37,558 km/giờ cũng nói lên hành trình trải dài qua 13 chặng khiến các tay đua thấm mệt. Bên cạnh đó, lộ trình vượt qua hàng loạt con đèo Gềnh Đỏ, Quán Cau, dốc Găng, dốc Quýt… giữa tiết trời nắng nóng càng bào mòn thể lực các tay đua.

Trong thế trận đối thủ cạnh tranh chính Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM gần như không còn cửa tranh áo vàng (do mất hai tay đua chủ lực chấn thương rời đường đua), êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang với mũi đánh Nguyễn Thành Tâm chỉ còn mối bận tâm duy nhất là Huỳnh Thanh Tùng (Quân khu 7) trên đầu bảng tổng sắp. Tuy nhiên, khoảng cách vài chục giây dễ dàng được Thành Tâm giải quyết tại mức đến nên An Giang không cần phải vội vàng. Nương theo bàn cờ thế này, Anh văn Hội Việt Mỹ TP.HCM cũng bảo toàn được ngôi đầu của mình trên bảng tổng sắp đồng đội.

Nhịp độ trận đấu được êkíp Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang cầm trịch.

Tốp tay đua thoát đi tốp đầu bị đoàn đông bắt lại trong khoảng 10 km cuối.

Áo vàng Huỳnh Thanh Tùng, áo trắng Trần Đức Tiến, áo xanh Lê Nguyệt Minh thong dong trên đường đua.

Tay đua Trần Nguyễn Duy Nhân mừng chiến thắng tại TP Tuy Hòa.

Diễn biến chặng thi đấu 14 Cúp Truyền hình TP.HCM. Clip: MQ

Trước những yếu tố trên, dự báo sự kiện dốc Găng năm 2016 - biến cố từng khiến Nguyễn Thành Tâm sau 11 chặng liên tiếp nắm giữ áo vàng, áo xanh, áo đỏ “ngã ngựa” mất áo vàng; Gạo Hạt Ngọc Trời An Giang mất ngôi đầu đồng đội từ cuộc tổng tấn công đã không xảy ra. Thay vào đó, chặng 14 thi đấu hệt như cuộc diễu hành và các tay đua nước rút “tự xử” nhau tại mức đến.

Sáng 13-4, đoàn đua thi đấu chặng 15 dài 40 km vòng quanh TP Tuy Hòa.

VietBao.vn