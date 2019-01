Đội tuyển Philippines vẫn còn cơ hội vào vòng knock-out nếu đánh bại được Kyrgyzstan

Trong ngày mà đội tuyển Việt Nam và Yemen đại chiến để có cơ hội đoạt tấm vé vớt đi tiếp vào vòng knock-out, thầy trò HLV Park Hang-seo có lợi thế là đá sau 2 trận đấu ở bảng C, trong đó tâm điểm là cuộc chạm trán giữa 2 đội bóng cũng chưa có điểm nào là Philippines và Kyrgyzstan vào lúc 20 giờ 30.

Đây sẽ là cặp đấu rất được chú ý do có ảnh hưởng trực tiếp tới cơ hội của HLV Park Hang -seo và các học trò. Một kết quả hòa sẽ rất tích cực và do trận này đá trước, tuyển Việt Nam sẽ có được tâm lý tự tin hơn. Tất nhiên, ngay cả Yemen cũng sẽ có nguồn động lực rất to lớn bởi chỉ cần đánh bại tuyển Việt Nam, họ vẫn sẽ giành vé vào vòng 2 cho dù hiệu số phụ lúc này rất kém là -8.

Người hâm mộ Việt Nam rất mong đợi Philippines sẽ hòa hoặc thắng để "tặng quà" tinh thần cho thầy trò HLV Park Hang-seo trước trận quyết đấu với Yemen

Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng Philippines hoặc Kyrgyzstan sẽ giành 3 điểm trong trận đấu có tính chất sống còn. Nếu có thắng thua, người hâm mộ Việt Nam chắc chắn sẽ mong Philippines (hiệu số hiện tại là -4) sẽ giành 3 điểm, còn ngược lại là Kyrgyzstan (hiệu số -2), tuyển Việt Nam lúc đó bắt buộc phải thắng thật đậm Yemen.

Theo đánh giá của giới chuyên môn, cơ hội chiến thắng cho Philippines là không nhỏ do họ đã đánh bại Kyrgyzstan 2-1 ở lần gặp nhau gần nhất. Dù vậy một chiến thắng vẫn chưa có gì bảo đảm cho Philippines do họ có hiệu số -4 vào lúc này, trong khi Kyrgyzstan với hiệu số -2 có thể sẽ có cơ hội cao nếu thắng.

