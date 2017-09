Không khó để nhìn ra, HLV Worawut- “chiếc lá cuối cùng” thầy nội của tuyển Thái Lan…bị rơi rụng. Các thầy nội Thái Lan như buộc phải rời ghế HLV trưởng các đội tuyển quốc gia nhường “ghế thuyền trưởng” cho thầy ngoại…tất tần tật.

HLV Marc Alavedra Palacios vừa mang về ngôi địch U-19 Đông Nam Á cho bóng đá Thái Lan

Không hẳn đơn giản người đứng đầu bóng đá Thái Lan, tức chủ tịch LĐBĐ Thái Lan, tướng Somyot “sính” ngoại. Nhưng thực tế khi Hội đồng HLV quốc gia Thái Lan rà soát và nghiên cứu “lý lịch trích ngang” thì họ thích thầy ngoại hơn thầy nội. Mọi chuyện đều có lý do của nó.

HLV Milovan Rajevac nắm đội tuyển Thái Lan hơn hai tháng lập tức tuyển Thái Lan có những chuyển biến tích cực.

HLV Zoran Jankovic tiếp quản ghế U-23 Thái Lan sau SEA Games 29

Câu hỏi đặt ra là ngay sau khi dẫn dắt U-22 Thái Lan bảo vệ ngôi vô địch SEA Games 29 thì Worawut về nhà và từ chức. Thực tế Worawut đang chịu áp lực lớn từ lãnh đạo FAT như muốn nói rằng, các đội tuyển Thái Lan cần thầy ngoại, giỏi, kiến thức rộng, nhìn ra trông rộng và có những cách huấn luyện giỏi, đột biến biết cách phát huy hết tốt chất của cầu thủ. Khi Kiatisak dẫn dắt tuyển Thái Lan đá các giải Đông Nam Á và làm trùm thì có gì đáng khen khi vốn dĩ bóng đá Thái Lan đã là số 1 châu lục.

HLV Salvador Lalero Garcia thua đau U-15 Việt Nam ở loạt luân lưu trận chung kết U-15 Đông Nam Á

Nhưng khi nắm tuyển Thái Lan ra đá châu lục thì mới thấy những hạn chế của thầy nội, cụ thể là Kiatisak vẫn không phát huy và tuyển Thái Lan thua liên tục (giai đoạn 3 vòng loại World Cup 2018) nhưng một khi Rajevac về thì tuyển Thái Lan lột xác. Quan trọng là kiến thức rộng, sự giỏi giang đã mang lại một bộ mặt tuyển Thái Lan rất khác.

Hiện nay U-15, U16 Thái Lan do HLV Salvador Valero Garcia dẫn dắt, U-19, U-20 Thái Lan do HLV Marc Alavedra palacios dẫn dắt, U-22, U-23 Thái Lan do HLV Zoran Jankovic dẫn dắt…và tất nhiên tuyển quốc gia Thái Lan do HLV Rajevac dẫn dắt.

HLV Salvador Valero Garcia còn có biệt danh "hotboy"

Bên cạnh những thầy ngoại là một ban bệ các trợ lý giúp việc cũng là thầy ngoại, ngoài ra còn có những trợ lý người Thái Lan được tin dùng để tư vấn cho ban huấn luyện người nước ngoài.

U-15 Thái Lan thì á quân Đông Nam Á (thua U-15 Việt Nam cách đây hai tháng), U-19 Thái Lan thì vừa vô địch Đông Nam Á ở Myanmar (giải đấu mà thầy trò HLV Hoàng Anh Tuấn của U-19 bị loại ngay vòng bảng), U-22 Thái Lan cũng vô địch do HLV Worawut dẫn dắt rồi nhường ghế cho Jankovic.

Tuyển Quốc gia thì có "phù thủy" Rajevac

Thầy ngoại đã thẩm định, giỏi về chuyên môn, rộng kiến thức huấn luyện, phát huy tất cả mọi tố chất mà nhiều thầy nội không có được. Đặc biệt họ sòng phẳng, không “quân tôi, quân anh” không vị nể CLB, không bị ảnh hưởng hay chi phối bởi những đại gia của nước nhà mà phân tâm trong việc tuyển quân. Đó là cốt lõi của thành công. Tuyển quân phải sòng phẳng mới phát huy hết yếu tố quan trọng để phát triển.

Bóng đá Thái Lan đang tìm mọi cách tiếp cận châu lục và họ đi tìm điều nhỏ nhất để tạo nên những nền tảng vững chắc nhất, không “ăn xổi ở thì”, không vì căn bệnh thành tích nóng trước mắt. Đó là con đường phát triển bền vững của Thái Lan.

Bởi vậy chuyện Worawut từ chức chưa hẳn là muốn từ chức thật. Nhưng các đội tuyển Thái Lan đang cần thầy ngoại giỏi hơn mọi khía cạnh để phát triển bền vững, đó mới là điều quan trọng.

VietBao.vn