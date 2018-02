Vòng Play off của AFC Champions League 2018 đã kết thúc, không một đại diện nào của Đông Nam Á “lết” qua nổi các “cửa” Play off để tiến vào vòng bảng.

Thanh Hóa trong trận thua đậm 1-5 Suwon Samsung Bluewings ở lượt Play off cuối cùng chiều 30-1 tại Hàn Quốc

Đại diện của Việt Nam là Thanh Hóa, đội đã đánh bại được Eastern của Hong Kong ở lượt Play off thứ hai nhưng vô lượt Play off cuối cùng (thứ ba) phải sang Hàn Quốc làm khách trước Suwon Samsung Bluewings đành thất thủ nặng 1-5 và chia tay giải, xuống chơi AFC Cup. Tương tự như thế là Muangthong, một CLB thuộc dạng mạnh nhất bóng đá Đông Nam Á của Thái Lan, được xem là tuyển Thái thu nhỏ vượt qua được đại gia Johor Darul Tamzim của Malaysia nhưng bước vào vòng Play off thứ ba sang Nhật làm khách trước Kashiwa Reysol thì thất thủ 0-3.

Tương tự Muangthong (đỏ) cũng thua Kashiwa Reyson 0-3 tại Nhật

Lịch sử các CLB Đông Nam Á chỉ khi vào trực tiếp vòng bảng Champions League thì mới có cơ hội “đá sáu trận” của vòng bảng để tăng cơ hội cọ xát, còn khi phải qua các vòng Play off thì coi như…đứng hình. Vì ở vòng Play off cuối cùng các CLB Đông Nam Á phải đối mặt với các đối thủ khủng của Nhật và Hàn Quốc, thường đứng thứ ba hoặc thứ tư tại giải vô địch quốc gia của họ. Mà những đội đứng ba, hoặc tư của J- League, K- League thì các đội Đông Nam Á hầu như không có cơ hội, đội tuyển quốc gia của các nước Đông Nam Á chưa chắc đá nổi huống gì CLB.

Năm nay ngoài Thanh Hóa, thì những năm trước có B.Bình Dương (do đủ chuẩn CLB nhà nghề của AFC) cùng với ngôi vô địch V- League nên vào thẳng vòng bảng. Còn lại Hà Nội T&T (nay là Hà Nội) phải qua các vòng Play off thường thắng các đội của Hong Kong, nhưng vào vòng cuối Play off thì thua nặng các đại diện của Hàn Quốc…

Không chỉ các CLB của Việt Nam hầu như không có cửa vượt qua Play off Champions League thì một đội mạnh như Muangthong của Thái Lan cũng chẳng thấy “ánh sáng cuối đường hầm” khi đối đầu với các đại diện Nhật.

AFC Champions League 2018 chỉ có một đại diện Đông Nam Á ở vòng bảng là Buriram, nhà vô địch Thai- League 2017 được miễn các vòng Play off.

VietBao.vn